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    Роберто Манчини: «В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать голов»

    Теги Зенит Бранислав Иванович Роберто Манчини премьер-лига Россия Игорь Смольников Далер Кузяев

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал, как проходит сбор в Дубае.

    — Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?

    — Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки.

    — Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?

    — Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.

    — 14:2 — разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали, и то, чего вы хотели? Как оцените результат?

    — В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление, – сказал Манчини.

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