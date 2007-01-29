Роберто Манчини: «В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать голов»

Главный тренер Роберто Манчини рассказал, как проходит сбор в Дубае.

— Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?

— Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки.

— Вы второй матч подряд используете на правом фланге обороны. Почему так?

— Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера — использовать Далера на позиции защитника.

— 14:2 — разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали, и то, чего вы хотели? Как оцените результат?

— В десяти оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление, – сказал Манчини.