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    Кубок Англии. 4-й раунд. «Ливерпуль» уступил «Вест Брому» и вылетел, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюпортом»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Шеффилд Юнайтед Рединг Уиган Манчестер Сити Мидлсбро Кубок Англии результаты Бирмингем Тоттенхэм Вест Бромвич Саутгемптон Престон Ноттингем Форест Халл Кардифф Сити Лестер Шеффилд Уэнсдей Ноттс Каунти Ковентри Суонси Хаддерсфилд Питерборо МК Донс Брайтон Миллуолл Йовил Рочдейл Ньюпорт

    Английские клубы продолжают борьбу за Кубок.

    Кубок Англии

    4-й раунд

    Питерборо – Лестер 1:5 (0:3, 1:2)
    Дата проведения
    27 января, 15.30, «Лондон Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 9 Диабате, 0:2 – 12 Ихеаначо, 0:3 – 29 Ихеаначо, 1:3 – 58 Хьюз, 1:4 – 87 Диабате, 1:5 – 90 Ндиди.
    ПитербороБонд, Тафазолли, Хьюз, Шеферд, Тэйлор, Форрестер, Грант, Ллойд (Кану, 80), Мэддисон (Борг, 89), Мэрриотт, Леонарду (Морайес, 61).
    ЛестерХэймер, Магуайр, Фукс, Симпсон, Беналуан, Грэй, Иборра (Олбрайтон, 65), Барнс (Ндиди, 64), Адриен Силва, Диабате, Ихеаначо (Чилуэлл, 80).
    Предупреждение:
    Иборра (14).

     

    Уиган – Вест Хэм 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Джей Джей Би Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Григг, 2:0 – 62, пенальти Григг.
    УиганУолтон, Берн, Элдер (Джеймс, 86), Данкли, Морси, Бирн, Джейкобс, Пауэр, Пауэлл, Григг (Робертс, 88), Мэсси (Колклаф, 76).
    Вест ХэмХарт, Сабалета (Жоау Мариу, 46), Байрэм, Крессуэлл, Масуаку, Обианг (Оксфорд, 36), Каллен, Берк, Огбонна, Эрнандес, Тони Мартинес (Хакшабанович, 81).
    Предупреждения:
    Огбонна (79), Колклаф (84).
    Удаление:
    Масуаку (49).

     

    Мидлсбро – Брайтон 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Мюррей.
    МидлсброРэндолф, Айяла (Фрай, 65), Френд, Шоттон, Гибсон, Траоре, Клейтон, Хаусон, Флетчер (Ассомбалонга, 56), Бэмфорд, Брэйтуэйт (Даунинг, 56).
    БрайтонКрул, Голдсон, Зуттнер, Росеньор, Хюнемайер, Кнокерт, Стивенс (Проппер, 46), Кайяль, Скалак (Искьердо, 61), Болдок, Хемед (Мюррей, 72).
    Предупреждения:
    Клейтон (44), Болдок (61), Проппер (68), Искьердо (70), Кайяль (90).

     

    Саутгемптон – Уотфорд 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 4 Стивенс.
    СаутгемптонМаккарти, Стивенс, Бертран (Пье, 40), Соареш, Худт, Ромеу, Дэвис, Буфаль (Йосида, 67), Хейбьерг, Тадич (Каррильо, 83), Лонг.
    УотфордКарнезис, Мариаппа, Холебас, Янмат (Синклэйр, 74), Кабаселе, Каррильо (Перейра, 57), Капу (Окака Чука, 47), Дукуре, Уотсон, Ришарлисон, Грэй.
    Предупреждения:
    Уотсон (61), Соареш (63).

     

    Миллуолл – Рочдейл 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Нью Ден»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 17, пенальти Уоллес, 1:1 – 32 Хендерсон, 1:2 – 53 Дон, 2:2 – 90 Томпсон.
    МиллуоллМартин, Купер, Крэйг, Ромео, Шекелл (Морисон, 59), Танниклифф (Уильямс, 84), Томпсон, Фергюсон, Уоллес, Оньединма (Грегори, 85), Эллиотт.
    РочдейлЛиллис, Дэниэлс, Макналти, Рафферти, Китчинг, Кэмпс (Эдсхед, 51), Кэннон (Рэтбоун, 80), Дон, Дилэйни, Эндрю, Хендерсон.
    Предупреждения:
    Кэмпс (35), Эндрю (52).

     

    МК Донс – Ковентри 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Стэдиум МК»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 64 Биаму.
    МК ДонсНиколс, Вуттон, Льюингтон (Эбанкс-Лэнделл, 56), Уильямс, Гилби, Тавернье, Сиссе, Апсон (Макгрэндлс, 75), Угбо, Агард (Несбитт, 66), Соу.
    КовентриБердж, Уиллис, Стоукс, Гриммер, Макдоналд, Бэйлисс (Келли-Эванс, 82), Келли (Стивенсон, 76), Дойл, Барретт (Шипли, 59), Макналти, Биаму.
    Предупреждения:
    Дойл (5), Макдоналд (65), Эбанкс-Лэнделл (72), Тавернье (87).

     

    Ноттс Каунти – Суонси 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Медоу Лейн»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45 Нарсинх, 1:1 – 62 Стид.
    Ноттс КаунтиКоллин, Бризли, Даффи, Дикинсон, Хьюитт, Хусин (Смит, 90), Грант, Хоукридж, Хант, Амеоби (Алессандра, 84), Стид.
    СуонсиНордфельдт, ван дер Хорн, Бартли, Моусон, Робертс, Фер (Клукас, 63), Кэрролл, Саншеш (Ки Сон Ен, 32), Нарсинх, Абрахам (Айю, 70), Бони.
    Предупреждения:
    Саншеш (22), Нордфельдт (55), Грант (84).

     

    Хаддерсфилд – Бирмингем 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 21 Мунье, 1:1 – 54 Юткевич.
    ХаддерсфилдКоулмэн, Леве (Мэлоун, 82), Хефеле, Хадерджонай, Конголо, Сабири, ван Ла Парра (Лолли, 57), Уильямс (Биллинг, 36), Хогг, Мунье, Кванер.
    БирмингемСтокдэйл, Моррисон, Робертс, Дин (Граундс, 46), Брэмелл, Ндойе, Лоу (Гарднер, 88), Хота, Дженкинсон, Юткевич, Адамс (Бога, 76).
    Предупреждения:
    Дин (24), Моррисон (90).

     

    Шеффилд Юнайтед – Престон 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 80, пенальти Шарп.
    Шеффилд ЮнайтедМур, Стирман, Райт, Лафферти, Хенеган (Башем, 59), Даффи, Ландстрем, Флек, Болдок, Шарп (Стивенс, 90), Доналдсон (Эванс, 59).
    ПрестонРадд, Фишер (Вудс, 68), Хантингтон, Кларк, Эрл, Джонсон, Браун, Уэлш (Хьюджилл, 68), Хорган (Баркхузен, 59), Бодин, Мулт.
    Предупреждения:
    Уэлш (4), Лафферти (30), Ландстрем (57), Джонсон (72).

     

    Халл – Ноттингем Форест 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Боуэн, 2:0 – 40 Дико, 2:1 – 88 Веллиос.
    ХаллМаршалл, Мазух, Кларк, Айна, Хектор, Стюарт, Хенриксен, Ирвайн (Бэтти, 87), Диоманде (Гросицки, 71), Дико (Кин, 62), Боуэн.
    Ноттингем ФорестСмит, Уоррелл, Фокс, Лихай, Мансьенн, Карайол (Клаф, 46), Бухалакис (Воэн, 46), Осборн, Кэш, Дауэлл, Бриртон (Веллиос, 80).
    Предупреждения:
    Фокс (25), Мазух (90), Уоррелл (90).

     

    Ньюпорт – Тоттенхэм 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 20.30, «Rodney Parade»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 38 Эймонд, 1:1 – 82 Кейн.
    НьюпортДэй, Уайт, Деметриу, Беннетт, Тозер, Уиллмотт, Пайп, Лэбэди (Долан, 84), Батлер, Нубл, Эймонд (Маккулски, 74).
    ТоттенхэмВорм, Фойт, Уокер-Питерс (Сон Хын Мин, 46), Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Дэвис, 81), Льоренте (Алли, 66), Кейн.
    Предупреждения:
    Лэбэди (32), Фойт (87).

     

    Ливерпуль – Вест Бромвич 2:3 (1:3, 1:0)
    Дата проведения
    27 января, 22.45, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Фирмино, 1:1 – Родригес, 1:2 – 11 Родригес, 1:3 – 45, автогол Матип, 2:3 – 78 Салах.
    ЛиверпульМиньоле, Матип, Морено, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Ингз, 65), Мане (Хендерсон, 65), Вейналдум, Салах, Джан (Милнер, 65).
    Вест БромвичФостер, Эванс, Гиббс (Хегази, 37), Ньом, Доусон, Бэрри (Якоб, 71), Брант, Крыховяк, Ливермор, Робсон-Кану (Филлипс, 39), Родригес.
    Предупреждения:
    Бэрри (26), Джан (61), Доусон (83), Хегази (85).

     

    Челси – Ньюкасл
    Дата проведения
    28 января, 16.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кардифф – Манчестер Сити
    Дата проведения
    28 января, 19.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Шеффилд Уэнсдей – Рединг 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    26 января, 22.45, «Хиллсборо»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 29 Нухиу, 2:0 – 53 Нухиу, 3:0 – 61 Бойд, 3:1 – 87, автогол Доусон.
    Шеффилд УэнсдейДоусон, Ловенс, Пудил (Палмер, 63), Фокс, Венансиу, Пелупесси, Рич (Джонс, 71), Матиаш (Роудс, 89), Бойд, Хант, Нухиу.
    РедингЯаккола, Илори, Мур, Гантер, Эдвардс, Бакуна (Эванс, 79), Клемент, Беренс, Макклири (Барроу, 66), Бедварссон, Керморган (Смит, 79).
    Предупреждения:
    Пелупесси (6), Матиаш (16), Илори (83).

     

    Йовил – Манчестер Юнайтед 0:4 (0:1, 0:3)
    Дата проведения
    26 января, 22.55, «Хьюиш Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41 Рэшфорд, 0:2 – 61 Эррера, 0:3 – 89 Лингард, 0:4 – 90 Лукаку.
    ЙовилКрысяк, Джеймс, Смит, Совунми, Диксон, Уинг (Смит, 83), Грэй, Берд (Браун, 56), Грин (Фишер, 69), Зоко, Серридж.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Шоу, Рохо, Дармиан, Линделеф, Кэррик, Эррера, Мата (Лукаку, 65), Мактомини, Санчес (Лингард, 72), Рэшфорд (Гомес, 88).
    Предупреждения:
    Зоко (1), Смит (29), Совунми (47), Мактомини (81).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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