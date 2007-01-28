Кубок Англии. 4-й раунд. «Ливерпуль» уступил «Вест Брому» и вылетел, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюпортом»

Английские клубы продолжают борьбу за Кубок.
Кубок Англии
4-й раунд
- Дата проведения
- 27 января, 15.30, «Лондон Роуд»
- Голы:
- 0:1 – 9 Диабате, 0:2 – 12 Ихеаначо, 0:3 – 29 Ихеаначо, 1:3 – 58 Хьюз, 1:4 – 87 Диабате, 1:5 – 90 Ндиди.
-
Питерборо –
Бонд, Тафазолли, Хьюз, Шеферд, Тэйлор, Форрестер, Грант, Ллойд (Кану, 80), Мэддисон (Борг, 89), Мэрриотт, Леонарду (Морайес, 61).
-
Лестер –
Хэймер, Магуайр, Фукс, Симпсон, Беналуан, Грэй, Иборра (Олбрайтон, 65), Барнс (Ндиди, 64), Адриен Силва, Диабате, Ихеаначо (Чилуэлл, 80).
- Предупреждение:
- Иборра (14).
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Джей Джей Би Стэдиум»
-
Уиган –
Уолтон, Берн, Элдер (Джеймс, 86), Данкли, Морси, Бирн, Джейкобс, Пауэр, Пауэлл, Григг (Робертс, 88), Мэсси (Колклаф, 76).
-
Вест Хэм –
Харт, Сабалета (Жоау Мариу, 46), Байрэм, Крессуэлл, Масуаку, Обианг (Оксфорд, 36), Каллен, Берк, Огбонна, Эрнандес, Тони Мартинес (Хакшабанович, 81).
- Удаление:
- Масуаку (49).
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Риверсайд»
- Гол:
- 0:1 – 90 Мюррей.
-
Мидлсбро –
Рэндолф, Айяла (Фрай, 65), Френд, Шоттон, Гибсон, Траоре, Клейтон, Хаусон, Флетчер (Ассомбалонга, 56), Бэмфорд, Брэйтуэйт (Даунинг, 56).
-
Брайтон –
Крул, Голдсон, Зуттнер, Росеньор, Хюнемайер, Кнокерт, Стивенс (Проппер, 46), Кайяль, Скалак (Искьердо, 61), Болдок, Хемед (Мюррей, 72).
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Гол:
- 1:0 – 4 Стивенс.
-
Саутгемптон –
Маккарти, Стивенс, Бертран (Пье, 40), Соареш, Худт, Ромеу, Дэвис, Буфаль (Йосида, 67), Хейбьерг, Тадич (Каррильо, 83), Лонг.
-
Уотфорд –
Карнезис, Мариаппа, Холебас, Янмат (Синклэйр, 74), Кабаселе, Каррильо (Перейра, 57), Капу (Окака Чука, 47), Дукуре, Уотсон, Ришарлисон, Грэй.
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Нью Ден»
-
Миллуолл –
Мартин, Купер, Крэйг, Ромео, Шекелл (Морисон, 59), Танниклифф (Уильямс, 84), Томпсон, Фергюсон, Уоллес, Оньединма (Грегори, 85), Эллиотт.
-
Рочдейл –
Лиллис, Дэниэлс, Макналти, Рафферти, Китчинг, Кэмпс (Эдсхед, 51), Кэннон (Рэтбоун, 80), Дон, Дилэйни, Эндрю, Хендерсон.
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Стэдиум МК»
- Гол:
- 0:1 – 64 Биаму.
-
МК Донс –
Николс, Вуттон, Льюингтон (Эбанкс-Лэнделл, 56), Уильямс, Гилби, Тавернье, Сиссе, Апсон (Макгрэндлс, 75), Угбо, Агард (Несбитт, 66), Соу.
-
Ковентри –
Бердж, Уиллис, Стоукс, Гриммер, Макдоналд, Бэйлисс (Келли-Эванс, 82), Келли (Стивенсон, 76), Дойл, Барретт (Шипли, 59), Макналти, Биаму.
- Предупреждения:
- Дойл (5), Макдоналд (65), Эбанкс-Лэнделл (72), Тавернье (87).
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Медоу Лейн»
-
Ноттс Каунти –
Коллин, Бризли, Даффи, Дикинсон, Хьюитт, Хусин (Смит, 90), Грант, Хоукридж, Хант, Амеоби (Алессандра, 84), Стид.
-
Суонси –
Нордфельдт, ван дер Хорн, Бартли, Моусон, Робертс, Фер (Клукас, 63), Кэрролл, Саншеш (Ки Сон Ен, 32), Нарсинх, Абрахам (Айю, 70), Бони.
- Предупреждения:
- Саншеш (22), Нордфельдт (55), Грант (84).
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Джон Смитс»
-
Хаддерсфилд –
Коулмэн, Леве (Мэлоун, 82), Хефеле, Хадерджонай, Конголо, Сабири, ван Ла Парра (Лолли, 57), Уильямс (Биллинг, 36), Хогг, Мунье, Кванер.
-
Бирмингем –
Стокдэйл, Моррисон, Робертс, Дин (Граундс, 46), Брэмелл, Ндойе, Лоу (Гарднер, 88), Хота, Дженкинсон, Юткевич, Адамс (Бога, 76).
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Гол:
- 1:0 – 80, пенальти Шарп.
-
Шеффилд Юнайтед –
Мур, Стирман, Райт, Лафферти, Хенеган (Башем, 59), Даффи, Ландстрем, Флек, Болдок, Шарп (Стивенс, 90), Доналдсон (Эванс, 59).
-
Престон –
Радд, Фишер (Вудс, 68), Хантингтон, Кларк, Эрл, Джонсон, Браун, Уэлш (Хьюджилл, 68), Хорган (Баркхузен, 59), Бодин, Мулт.
- Дата проведения
- 27 января, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
-
Халл –
Маршалл, Мазух, Кларк, Айна, Хектор, Стюарт, Хенриксен, Ирвайн (Бэтти, 87), Диоманде (Гросицки, 71), Дико (Кин, 62), Боуэн.
-
Ноттингем Форест –
Смит, Уоррелл, Фокс, Лихай, Мансьенн, Карайол (Клаф, 46), Бухалакис (Воэн, 46), Осборн, Кэш, Дауэлл, Бриртон (Веллиос, 80).
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Rodney Parade»
-
Ньюпорт –
Дэй, Уайт, Деметриу, Беннетт, Тозер, Уиллмотт, Пайп, Лэбэди (Долан, 84), Батлер, Нубл, Эймонд (Маккулски, 74).
-
Тоттенхэм –
Ворм, Фойт, Уокер-Питерс (Сон Хын Мин, 46), Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Дайер, Ваньяма, Дембеле (Дэвис, 81), Льоренте (Алли, 66), Кейн.
- Дата проведения
- 27 января, 22.45, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 5 Фирмино, 1:1 – 7 Родригес, 1:2 – 11 Родригес, 1:3 – 45, автогол Матип, 2:3 – 78 Салах.
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Ливерпуль –
Миньоле, Матип, Морено, Александер-Арнолд, ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Ингз, 65), Мане (Хендерсон, 65), Вейналдум, Салах, Джан (Милнер, 65).
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Вест Бромвич –
Фостер, Эванс, Гиббс (Хегази, 37), Ньом, Доусон, Бэрри (Якоб, 71), Брант, Крыховяк, Ливермор, Робсон-Кану (Филлипс, 39), Родригес.
- Дата проведения
- 28 января, 16.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 28 января, 19.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 26 января, 22.45, «Хиллсборо»
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Шеффилд Уэнсдей –
Доусон, Ловенс, Пудил (Палмер, 63), Фокс, Венансиу, Пелупесси, Рич (Джонс, 71), Матиаш (Роудс, 89), Бойд, Хант, Нухиу.
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Рединг –
Яаккола, Илори, Мур, Гантер, Эдвардс, Бакуна (Эванс, 79), Клемент, Беренс, Макклири (Барроу, 66), Бедварссон, Керморган (Смит, 79).
- Дата проведения
- 26 января, 22.55, «Хьюиш Парк»
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Йовил –
Крысяк, Джеймс, Смит, Совунми, Диксон, Уинг (Смит, 83), Грэй, Берд (Браун, 56), Грин (Фишер, 69), Зоко, Серридж.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Шоу, Рохо, Дармиан, Линделеф, Кэррик, Эррера, Мата (Лукаку, 65), Мактомини, Санчес (Лингард, 72), Рэшфорд (Гомес, 88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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