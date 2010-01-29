НБА. «Кливленд» обыграл «Детройт», «Оклахома-Сити» был сильнее «Филадельфии» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Кливленд» обыграл на своей площадке «Детройт» (121:104).

«Оклахома-Сити» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» (122:112).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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