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Sports.ru NBA

    НБА. «Кливленд» обыграл «Детройт», «Оклахома-Сити» был сильнее «Филадельфии» и другие результаты

    Теги результаты Чикаго Кливленд Детройт Хьюстон Лейкерс Милуоки Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Кливленд» обыграл на своей площадке «Детройт» (121:104).

    «Оклахома-Сити» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» (122:112).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Чикаго – Милуоки 96:110 (20:26, 22:35, 30:25, 24:24)
    Дата проведения
    28 января, 23.30, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Маркканен (17 + 10 подборов), Грант (15), Холидэй (12), Лопес (8), Лавин (6) – старт; Валентайн (18), Миротич (10), Портис (7), Фелисио (2), Нваба (1), Арчидиаконо (0), Пондекстер (0), Ципзер (0).
    Милуоки
    Адетокумбо (27 + 9 подборов + 8 передач), Миддлтон (20 + 7 подборов), Хенсон (12), Бледсоу (8 + 8 подборов + 6 передач), Снелл (6) – старт; Терри (12), Браун (12), Деллаведова (7), Вон (3), Макер (3), Килпатрик (0), Уилсон (0), Пламли (0).

    Хьюстон – Финикс 113:102 (28:24, 32:29, 32:24, 21:25)
    Дата проведения
    28 января, 23.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика

    Новый Орлеан – Клипперс 103:112 (34:26, 28:25, 15:29, 26:32)
    Дата проведения
    29 января, 00.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика

    Кливленд – Детройт 121:104 (33:28, 25:33, 32:26, 31:17)
    Дата проведения
    29 января, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Торонто – Лейкерс 123:111 (28:21, 31:28, 32:28, 32:34)
    Дата проведения
    29 января, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Филадельфия 122:112 (31:29, 26:29, 35:25, 30:29)
    Дата проведения
    29 января, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Сан-Антонио – Сакраменто 113:98 (29:22, 20:28, 30:19, 34:29)
    Дата проведения
    29 января, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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