НБА. «Кливленд» обыграл «Детройт», «Оклахома-Сити» был сильнее «Филадельфии» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей. «Кливленд» обыграл на своей площадке «Детройт» (121:104).
«Оклахома-Сити» одержал домашнюю победу над «Филадельфией» (122:112).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 23.30, «United Center»
- Чикаго
- Маркканен (17 + 10 подборов), Грант (15), Холидэй (12), Лопес (8), Лавин (6) – старт; Валентайн (18), Миротич (10), Портис (7), Фелисио (2), Нваба (1), Арчидиаконо (0), Пондекстер (0), Ципзер (0).
- Дата проведения
- 28 января, 23.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 29 января, 00.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 января, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 29 января, 02.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «AT&T Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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