«Саутгемптон» продолжает вести переговоры о трансфере Промеса

«Саутгемптон» и продолжают вести переговоры о трансфере нападающего .

Руководство английского клуба по-прежнему намерено подписать игрока сборной Голландии в зимнее трансферное окно. Сам футболист готов к переезду в Англию.

Стороны пока не могут согласовать финансовые условия трансфера, «Спартак» готов отпустить нападающего за 30 миллионов фунтов.

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