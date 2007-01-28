«Саутгемптон» продолжает вести переговоры о трансфере Промеса

«Саутгемптон» и «Спартак» продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Куинси Промеса.
Руководство английского клуба по-прежнему намерено подписать игрока сборной Голландии в зимнее трансферное окно. Сам футболист готов к переезду в Англию.
Стороны пока не могут согласовать финансовые условия трансфера, «Спартак» готов отпустить нападающего за 30 миллионов фунтов.
Подробную статистику выступлений Промеса вы можете посмотреть здесь.
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