Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Гамбургом»

В 20-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:2).
Чемпионат Германии
20-й тур
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 3 Ут, 0:2 – 12 Гнабри, 1:2 – 21 Левандовски, 2:2 – 25 Боатенг, 3:2 – 63 Коман, 4:2 – 66 Видаль, 5:2 – 90 Вагнер.
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Бавария –
Ульрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих (Вагнер, 85), Видаль, Руди, Роббен (Рафинья, 77), Толиссо (Мюллер, 64), Коман, Левандовски.
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Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Бичакчич (Акпогума, 46), Фогт, Кадержабек, Хюбнер (Крамарич, 67), Гриллич, Цубер, Рупп (Амири, 59), Гайгер, Гнабри, Ут.
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
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Кельн –
Хорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Йойич, Озджан, Хегер (Леманн, 24), Клеменс (Клюнтер, 69), Осако (Гирасси, 71), Теродде.
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Аугсбург –
Хитц, Гауэлеу (Данзо, 46), Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Кордова, 77), Байер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль (Хеллер, 46), Каюби, Финнбогасон.
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Кампль, Лаймер, Забитцер, Демме (Кейта, 58), Брума (Кайзер, 81), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).
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Гамбург –
Матения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Уолас (Хан, 90), Юнг, Костич, Хунт (Салихович, 85), Дикмайер, Вуд (Арп, 77).
- Предупреждения:
- Хунт (9), Пападопулос (58).
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия Д –
Бюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Кагава, Шахин (Исак, 78), Пулишич (Ярмоленко, 67), Кастро (Гетце, 46), Санчо, Обамеянг.
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Фрайбург –
Гикевич, Сеюнджю, Гульде, Кемпф, Кох, Хаберер (Дрэгер, 84), Абраши, Кюблер, Гюнтер, Хелер (Кляйндинст, 82), Петерсен.
- Предупреждение:
- Кастро (26).
- Дата проведения
- 27 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Штутгарт –
Цилер, Баумгартль, Каминьски, Инсуа, Павар, Озджан (Гинчек, 46), Бурнич, Аколо (Аскасибар, 67), Гентнер, Ларсен (Донис, 46), Гомес.
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Шальке-04 –
Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Коноплянка (Шопф, 80), Горетцка (Стамбули, 56), Харит, Ди Санто (Бургшталлер, 66).
- Дата проведения
- 27 января, 20.30, «Везерштадион»
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Вердер –
Павленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Кайнц, 72), Дилэйни, Юнузович, Гондорф, Крузе.
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Герта –
Крафт, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Лазаро, Шелбред, Майер, Лустенбергер (Торунарига, 22), Дуда (Лекки, 60), Зельке (Ибишевич, 67), Калу.
- Дата проведения
- 28 января, 17.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 28 января, 20.00, «АВД-Арена»
- Дата проведения
- 26 января, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Сальседо, Хасебе, Фалетт, Маскарель, Вольф, Чендлер, Боатенг, Гачинович (Фернандес, 85), Аллер (Йович, 82), Ребич (Баркок, 61).
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Боруссия М –
Зоммер (Зиппель, 17), Гинтер, Вестергор, Эльведи, Херрманн, Крамер (Хофманн, 74), Закария, Вендт (Янчке, 46), Кюизанс, Азар, Штиндль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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