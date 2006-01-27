Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Гамбургом»

В 20-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:2).

Чемпионат Германии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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