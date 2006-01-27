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    Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Гамбургом»

    Теги Бавария Вердер Шальке-04 Гамбург Боруссия Дортмунд Байер Герта Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Франкфурт Штутгарт Вольфсбург Майнц-05 Ганновер-96 бундеслига Германия результаты Хоффенхайм 1899 Аугсбург Фрайбург Кельн РБ Лейпциг

    В 20-м туре бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:2).

    Чемпионат Германии

    20-й тур

    Бавария – Хоффенхайм-1899 5:2 (2:2, 3:0)
    Дата проведения
    27 января, 17.30, «Альянц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Ут, 0:2 – 12 Гнабри, 1:2 – 21 Левандовски, 2:2 – 25 Боатенг, 3:2 – 63 Коман, 4:2 – 66 Видаль, 5:2 – 90 Вагнер.
    БаварияУльрайх, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих (Вагнер, 85), Видаль, Руди, Роббен (Рафинья, 77), Толиссо (Мюллер, 64), Коман, Левандовски.
    Хоффенхайм-1899Бауманн, Бичакчич (Акпогума, 46), Фогт, Кадержабек, Хюбнер (Крамарич, 67), Гриллич, Цубер, Рупп (Амири, 59), Гайгер, Гнабри, Ут.
    Предупреждения:
    Бичакчич (22), Хюбнер (34).

     

    Кельн – Аугсбург 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    27 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 40 Йойич, 1:1 – 77 Каюби.
    КельнХорн, Хайнц, Хорхе Мере, Соренсен, Хектор, Йойич, Озджан, Хегер (Леманн, 24), Клеменс (Клюнтер, 69), Осако (Гирасси, 71), Теродде.
    АугсбургХитц, Гауэлеу (Данзо, 46), Макс, Опаре, Хинтереггер, Хедира (Кордова, 77), Байер, Грегорич, Гу Чжа Чхоль (Хеллер, 46), Каюби, Финнбогасон.
    Предупреждения:
    Байер (65), Хедира (74), Клюнтер (81), Кордова (82), Озджан (87), Леманн (90).
    РБ Лейпциг – Гамбург 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    27 января, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Брума, 1:1 – 29 Костич.
    РБ ЛейпцигГулачи, Упамекано, Орбан, Клостерманн, Кампль, Лаймер, Забитцер, Демме (Кейта, 58), Брума (Кайзер, 81), Вернер, Огюстен (Поульсен, 71).
    ГамбургМатения, Пападопулос, ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Сакаи, Уолас (Хан, 90), Юнг, Костич, Хунт (Салихович, 85), Дикмайер, Вуд (Арп, 77).
    Предупреждения:
    Хунт (9), Пападопулос (58).
    Боруссия Д – Фрайбург 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    27 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 9 Кагава, 1:1 – 21 Петерсен, 1:2 – 68 Петерсен, 2:2 – 90 Толян.
    Боруссия ДБюрки, Папастатопулос, Толян, Пишчек, Топрак, Кагава, Шахин (Исак, 78), Пулишич (Ярмоленко, 67), Кастро (Гетце, 46), Санчо, Обамеянг.
    ФрайбургГикевич, Сеюнджю, Гульде, Кемпф, Кох, Хаберер (Дрэгер, 84), Абраши, Кюблер, Гюнтер, Хелер (Кляйндинст, 82), Петерсен.
    Предупреждение:
    Кастро (26).
    Штутгарт – Шальке-04 0:2 (0:2, 0:0)
    Дата проведения
    27 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Налдо, 0:2 – 19, пенальти Харит.
    ШтутгартЦилер, Баумгартль, Каминьски, Инсуа, Павар, Озджан (Гинчек, 46), Бурнич, Аколо (Аскасибар, 67), Гентнер, Ларсен (Донис, 46), Гомес.
    Шальке-04Фэрманн, Налдо, Настасич, Очипка, Керер, Майер, Калиджури, Коноплянка (Шопф, 80), Горетцка (Стамбули, 56), Харит, Ди Санто (Бургшталлер, 66).
    Предупреждения:
    Аколо (24), Настасич (40), Цилер (65).
    Вердер – Герта 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 января, 20.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    ВердерПавленка, Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер, Эггештайн, Баргфреде (Кайнц, 72), Дилэйни, Юнузович, Гондорф, Крузе.
    ГертаКрафт, Штарк, Платтенхардт, Пекарик, Лазаро, Шелбред, Майер, Лустенбергер (Торунарига, 22), Дуда (Лекки, 60), Зельке (Ибишевич, 67), Калу.
    Предупреждения:
    Дилэйни (12), Баргфреде (15), Зельке (51).
    Байер – Майнц
    Дата проведения
    28 января, 17.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Ганновер 96 – Вольфсбург
    Дата проведения
    28 января, 20.00, «АВД-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Айнтрахт Ф – Боруссия М 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    26 января, 22.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 43 Боатенг, 2:0 – 90 Йович.
    Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Хасебе, Фалетт, Маскарель, Вольф, Чендлер, Боатенг, Гачинович (Фернандес, 85), Аллер (Йович, 82), Ребич (Баркок, 61).
    Боруссия МЗоммер (Зиппель, 17), Гинтер, Вестергор, Эльведи, Херрманн, Крамер (Хофманн, 74), Закария, Вендт (Янчке, 46), Кюизанс, Азар, Штиндль.
    Предупреждения:
    Маскарель (14), Ребич (30), Закария (59), Сальседо (70), Баркок (73), Янчке (78), Йович (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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