Матч звезд НХЛ. Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд .

В конкурсе приняли участие 5 игроков. За два раунда каждый хоккеист предпринял по 2 попытки. В зачет шла попытка с лучшей скоростью полета шайбы.

Результаты:

1. ( ) – 163,03 км/ч.

2. Пи Кей Суббан ( ) – 158,84.

3. Джон Клингберг («Даллас») – 157,07.

4. Стивен Стэмкос ( ) – 154,34.

5. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 148,7.