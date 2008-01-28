Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Матч звезд НХЛ. Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок

    Теги результаты Тампа-Бэй Вашингтон Нэшвилл Матч звезд НХЛ Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Пи Кей Суббан

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд НХЛ

    В конкурсе приняли участие 5 игроков. За два раунда каждый хоккеист предпринял по 2 попытки. В зачет шла попытка с лучшей скоростью полета шайбы. 

    Результаты:

    1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 163,03 км/ч.

    2. Пи Кей Суббан («Нэшвилл») – 158,84.

    3. Джон Клингберг («Даллас») – 157,07.

    4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») – 154,34. 

    5. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 148,7. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться