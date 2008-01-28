Матч звезд НХЛ. Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выиграл конкурс на самый сильный бросок в рамках All-Star Skills Competition перед Матчем звезд НХЛ.
В конкурсе приняли участие 5 игроков. За два раунда каждый хоккеист предпринял по 2 попытки. В зачет шла попытка с лучшей скоростью полета шайбы.
Результаты:
1. Александр Овечкин («Вашингтон») – 163,03 км/ч.
2. Пи Кей Суббан («Нэшвилл») – 158,84.
3. Джон Клингберг («Даллас») – 157,07.
4. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») – 154,34.
5. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 148,7.
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