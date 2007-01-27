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    Роналду дважды забил с пенальти в первом тайме матча с «Валенсией»

    Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Валенсия примера Испания судьи Хавьер Эстрада Фернандес Мартин Монтойя

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в первом тайме матча примеры против «Валенсии» (2:0, перерыв).

    Оба гола были забиты с пенальти. Первый 11-метровый был назначен за фол защитника Мартина Монтойи на Роналду, второй – за толчок Монтойи в спину нападающему Кариму Бензема.

    Матч судит бригада Хавьера Эстрады Фернандеса.

    Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть здесь.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Реал».

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