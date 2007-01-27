Роналду дважды забил с пенальти в первом тайме матча с «Валенсией»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду оформил дубль в первом тайме матча примеры против «Валенсии» (2:0, перерыв).
Оба гола были забиты с пенальти. Первый 11-метровый был назначен за фол защитника Мартина Монтойи на Роналду, второй – за толчок Монтойи в спину нападающему Кариму Бензема.
Матч судит бригада Хавьера Эстрады Фернандеса.
Подробную статистику выступлений Роналду вы можете посмотреть здесь.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Реал».
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