НБА. «Детройт» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Детройт» попробует прервать серию из шести поражений в игре с , на счету которого шесть побед подряд.

Во встрече лидеров конференций «Голден Стэйт» дома сыграет с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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