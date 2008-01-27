НБА. «Детройт» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Детройт» попробует прервать серию из шести поражений в игре с «Оклахома-Сити», на счету которого шесть побед подряд.
Во встрече лидеров конференций «Голден Стэйт» дома сыграет с «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 01.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 января, 03.30, «Philips Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 04.30, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 05.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 января, 05.00, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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