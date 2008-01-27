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Sports.ru NBA

    НБА. «Детройт» – «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» сыграет с «Бостоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Майами Миннесота Бруклин Орландо НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. «Детройт» попробует прервать серию из шести поражений в игре с «Оклахома-Сити», на счету которого шесть побед подряд.

    Во встрече лидеров конференций «Голден Стэйт» дома сыграет с «Бостоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    28 января, 01.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Индиана – Орландо
    Дата проведения
    28 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Атланта – Вашингтон
    Дата проведения
    28 января, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Шарлотт
    Дата проведения
    28 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Бостон
    Дата проведения
    28 января, 04.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Бруклин
    Дата проведения
    28 января, 05.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Даллас
    Дата проведения
    28 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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