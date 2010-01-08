«Реал» отстает от «Барселоны», «Спартак» интересуется Нуху, российские биатлонисты опять вне подиума и другие новости утра

1. В 18-м туре примеры «Барселона» разгромила «Леванте», а «Реал» сыграл вничью с «Сельтой». Каталонская команда лидирует с 9-очковым отрывом от «Атлетико».

2. В Кубке Англии «Арсенал» сенсационно проиграл «Ноттингему». «Пушкари» не вылетали так рано с 1996 года.

3. «Спартак» интересуется защитником «Янг Бойз» Нуху, который летом забивал в свои ворота в игре с ЦСКА.

4. В рамках Кубка мира по биатлону состоялись эстафеты. В женской гонке победили француженки, в мужской первенствовали шведы, которым не помешал оберхофский туман. Российские сборные заняли четвертые места.

5. Сливко, Кайшева, Услугина, Шопин, Гараничев и другие выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

6. Кайшева в воскресенье выиграла очередную гонку в рамках Кубка IBU.

7. Хайди Венг и Дарио Колонья стали чемпионами «Тур де Ски». Сергей Устюгов снялся перед последней гонкой.

8. Россияне завоевали два золота, два серебра и бронзу на чемпионате Европы по конькобежному спорту.

9. СКА и ЦСКА досрочно выиграли свои дивизионы в КХЛ. Потрясавшая воображение интрига исчерпана.

10. Русский день в НХЛ. Малкин набрал 3 очка, став рекордсменом «Питтсбурга» по голам в овертайме, на счету Овечкина и Наместникова по 2 балла, Кучеров, Тарасенко и Проворов забросили по шайбе. Все результаты – здесь.

11. Троц, Лавиолетт, Купер и Галлан будут главными тренерами на Матче звезд.

12. В баскетбольной лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» одержал победу над ЦСКА.

13. В НБА «Майами» обыграл «Юту», «Оклахома» уступила «Финиксу». Другие результаты – тут.

14. В чемпионате России по волейболу «Белогорье» в пяти сетах разобралось с казанским «Зенитом».

Цитата:

Владимир Барнашов: «Будем верить, что Кайшева покажет себя лучше, чем Сливко. Нам нужен четвертый человек в эстафету»