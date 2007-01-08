Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес поражение ЦСКА, «Химки» уступили «Калеву» и другие результаты

В воскресенье, 7 января, в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубани» (79:90).
«Химки» в Таллине уступили «Калеву» – 84:92.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 14.30, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Колом (18 + 6 передач), Локетт (13), Смит (11), Эджим (3), Шуховцов (1) – старт; Ласме (17), Понкрашов (13), Ндур (8 + 8 подборов), Колесников (5), Трушкин (2), Сергеев (0), Билле (0).
- Дата проведения
- 7 января, 14.45, «Falcon Club»
- Цмоки-Минск
- Кравиш (26 + 8 подборов), Адамович (17 + 11 передач + 5 потерь), Черапович (14), Кудрявцев (8), Мещеряков (3) – старт; Сэддлер (8), Тростинецкий (3), Салаш (2), Корж (0), Семенюк (0), Полещук (0).
- Дата проведения
- 7 января, 19.00, «Саку Суурхалль»
- Калев
- Миркович (14 + 7 передач), Суботич (14 + 7 подборов), Симмонс (12), Дорбек (9), Кеэдус (6) – старт; ван ден Марс (15), Йыэсаар (13), С. Сокк (7), Кангур (2).
- Дата проведения
- 7 января, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА Москва
- Родригес (14), Хиггинс (10), Курбанов (7), Антонов (7), Хантер (6) – старт; Де Коло (17 + 6 потерь), Клайберн (9), Фридзон (3), Воронцевич (2), Хряпа (2), Коробков (2).
Положение команд: ЦСКА – 10-1, «Локомотив-Кубань» – 9-1, УНИКС – 8-1, «Зенит» – 8-2, «Химки» – 6-4, «Автодор» – 5-4, «Цмоки-Минск» – 4-6, «Нижний Новгород» – 3-6, «Парма» – 3-7, «Калев» – 3-8, «Енисей» – 2-7, «Астана» – 2-9, ВЭФ – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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