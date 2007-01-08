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    Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес поражение ЦСКА, «Химки» уступили «Калеву» и другие результаты

    Теги результаты ЦСКА УНИКС Химки Локомотив-Кубань Зенит Енисей Цмоки-Минск Калев Единая лига ВТБ

    В воскресенье, 7 января, в матче лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА потерпел поражение от краснодарского «Локомотива-Кубани» (79:90).

    «Химки» в Таллине уступили «Калеву» – 84:92.

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат 

    УНИКС – Енисей 91:76 (17:16, 21:18, 28:21, 25:21)
    Дата проведения
    7 января, 14.30, «Баскет-холл»
    Онлайн матча
    УНИКС
    Колом (18 + 6 передач), Локетт (13), Смит (11), Эджим (3), Шуховцов (1) – старт; Ласме (17), Понкрашов (13), Ндур (8 + 8 подборов), Колесников (5), Трушкин (2), Сергеев (0), Билле (0).
    Енисей
    Хиллиард (16), Доуделл (9), Браимо (9 + 8 подборов), Пичкуров (8), Гудумак (0) – старт; Лютыч (13), Мейерс (10 + 11 подборов), Голдырев (6), Митусов (3), Каныгин (2), Захаров (0), Комиссаров (0).

    Цмоки-Минск – Зенит 81:82 (16:19, 17:18, 21:22, 27:23)
    Дата проведения
    7 января, 14.45, «Falcon Club»
    Онлайн матча
    Цмоки-Минск
    Кравиш (26 + 8 подборов), Адамович (17 + 11 передач + 5 потерь), Черапович (14), Кудрявцев (8), Мещеряков (3) – старт; Сэддлер (8), Тростинецкий (3), Салаш (2), Корж (0), Семенюк (0), Полещук (0).
    Зенит
    Карасев (17), Воронов (15), Рейнольдс (5 + 7 передач), Валиев (4), Уиттингтон (4) – старт; Курич (15), Гордон (12 + 7 подборов), Харпер (6), Симонович (2), Лазарев (2), Вихров (0).

    Калев – БК Химки 92:84 (28:24, 29:14, 16:19, 19:27)
    Дата проведения
    7 января, 19.00, «Саку Суурхалль»
    Онлайн матча
    Калев
    Миркович (14 + 7 передач), Суботич (14 + 7 подборов), Симмонс (12), Дорбек (9), Кеэдус (6) – старт; ван ден Марс (15), Йыэсаар (13), С. Сокк (7), Кангур (2).
    БК Химки
    Швед (30 + 6 передач), Томас (12), Гилл (10), Андерсон (7), Дженкинс (2) – старт; Моня (14), Ханикатт (7), Маркович (2), Зайцев (0), Вяльцев (0), Зубков (0).

    ЦСКА Москва – Локомотив-Кубань 79:90 (18:19, 19:22, 20:21, 22:28)
    Дата проведения
    7 января, 19.30, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Родригес (14), Хиггинс (10), Курбанов (7), Антонов (7), Хантер (6) – старт; Де Коло (17 + 6 потерь), Клайберн (9), Фридзон (3), Воронцевич (2), Хряпа (2), Коробков (2).
    Локомотив-Кубань
    Коллинз (10 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Хвостов (9), Антипов (9), Бэбб (4), Квали (4) – старт; Д.Кулагин (17 + 7 передач), Брокхофф (14), Элегар (14 + 7 подборов), Лэйси (8), Ильницкий (1), Бабурин (0), Ивлев (0).

    Положение команд: ЦСКА – 10-1, «Локомотив-Кубань» – 9-1, УНИКС – 8-1, «Зенит» – 8-2, «Химки» – 6-4, «Автодор» – 5-4, «Цмоки-Минск» – 4-6, «Нижний Новгород» – 3-6, «Парма» – 3-7, «Калев» – 3-8, «Енисей» – 2-7, «Астана» – 2-9, ВЭФ – 1-8.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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