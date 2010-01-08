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    Сливко, Кайшева, Услугина, Шопин и Гараничев выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

    Теги сборная России сборная России жен Кубок IBU Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт Алексей Волков Евгений Гараничев Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Виктория Сливко Светлана Миронова Юрий Шопин

    Определился состав сборной России на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге.

    Мужчины: Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин. 

    Ранее сообщалось, что Бабиков и Цветков не примут участия в личных гонках в Рупольдинге и будут подключены к эстафете в случае необходимости. 

    Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

    Планируется, что Светлана Миронова примет участие в этапе Кубка IBU в Арбере.

    Этап в Рупольдинге пройдет 10-14 января.

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