Сливко, Кайшева, Услугина, Шопин и Гараничев выступят на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Определился состав сборной России на пятый этап Кубка мира в Рупольдинге.

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Юрий Шопин.

Ранее сообщалось, что Бабиков и Цветков не примут участия в личных гонках в Рупольдинге и будут подключены к эстафете в случае необходимости.

Женщины: Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.

Планируется, что Светлана Миронова примет участие в этапе Кубка IBU в Арбере.

Этап в Рупольдинге пройдет 10-14 января.