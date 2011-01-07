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    Кубок мира. Эстафета. Волков, Логинов, Бабиков и Шипулин представят Россию

    Теги Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Италии Антон Шипулин Арнд Пайффер Лукас Хофер Алексей Волков Тарьей Бо Фредрик Линдстрем Жан-Гийом Беатрикс Хенрик Л’Абе Лунн Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Доминик Виндиш Томас Бормолини эстафета Александр Логинов Антонин Гигонна Антон Бабиков Ларс Хельге Биркеланд Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Кентен Фильон-Майе Эмильен Жакелен Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Тьерри Кенал

    7 января на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

    Дата проведения
    7 января, 16.30
    Онлайн гонки

    Оберхоф, Германия. Эстафета

    Россия (№8): Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

    Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе Лунн, Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо.

    Германия (№2): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.

    Франция (№3): Эмильен Жакелен, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Антонин Гигонна.

    Швеция (№4): Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

    Украина (№6): Артем Тищенко, Артем Прима, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

    Австрия (№18): Доминик Ландертингер, Даниэль Мезотич, Давид Коматц.

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