Кубок мира. Эстафета. Волков, Логинов, Бабиков и Шипулин представят Россию

7 января на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужская эстафета. За Россию выступят Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
- Дата проведения
- 7 января, 16.30
Оберхоф, Германия. Эстафета
Россия (№8): Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков, Антон Шипулин.
Норвегия (№1): Ветле Шостад Кристиансен, Хенрик Л’Абе Лунн, Ларс Хельге Биркеланд, Тарьей Бо.
Германия (№2): Роман Реес, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер.
Франция (№3): Эмильен Жакелен, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Антонин Гигонна.
Швеция (№4): Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.
Украина (№6): Артем Тищенко, Артем Прима, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Австрия (№18): Доминик Ландертингер, Даниэль Мезотич, Давид Коматц.
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