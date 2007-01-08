НХЛ. Троц, Лавиолетт, Купер и Галлан будут главными тренерами на Матче звезд

назвала имена тренеров, которые будут руководить командами на Матче звезд.

Команду Атлантического дивизиона возглавит Джон Купер («Тампа-Бэй»), сборную Столичного дивизиона – Барри Троц ( ). Командой Тихоокеанского дивизиона будет руководить Жерар Галлан ( ), сборной Центрального дивизиона – Питер Лавиолетт ( ).

По состоянию на 6 января «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Вегас» и «Нэшвилл» лидируют в своих дивизионах по проценту набранных очков (количеству набранных очков, деленному на число очков, которые можно было набрать, выиграв все матчи).

Матч звезд пройдет в Тампе 28 января.