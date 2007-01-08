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    НХЛ. Троц, Лавиолетт, Купер и Галлан будут главными тренерами на Матче звезд

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон Нэшвилл Матч звезд НХЛ Питер Лавиолетт Барри Троц Жерар Галлан НХЛ Вегас Джон Купер

    НХЛ назвала имена тренеров, которые будут руководить командами на Матче звезд.

    Команду Атлантического дивизиона возглавит Джон Купер («Тампа-Бэй»), сборную Столичного дивизиона – Барри Троц («Вашингтон»). Командой Тихоокеанского дивизиона будет руководить Жерар Галлан («Вегас»), сборной Центрального дивизиона – Питер Лавиолетт («Нэшвилл»).

    По состоянию на 6 января «Тампа-Бэй», «Вашингтон», «Вегас» и «Нэшвилл» лидируют в своих дивизионах по проценту набранных очков (количеству набранных очков, деленному на число очков, которые можно было набрать, выиграв все матчи).

    Матч звезд пройдет в Тампе 28 января.

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