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    Владимир Барнашов: «Будем верить, что Кайшева на КМ покажет себя лучше, чем Сливко. Нам нужен четвертый человек в эстафету»

    Теги Кубок мира сборная России жен Пхенчхан-2018 Владимир Барнашов Ирина Услугина (Трусова) Ульяна Кайшева Виктория Сливко

    Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов сообщил, что биатлонистка Ульяна Кайшева рассматривается как претендент на попадание в эстафету на Олимпийские игры в Пхенчхан-2018.

    Кайшева в текущем сезоне выиграла 5 из 8 личных гонок на Кубке IBU. Ранее сообщалось, что она войдет в состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге.

    «Старший тренер женской команды Сергей Коновалов уже сказал, что Кайшева запланирована на этап в Рупольдинге. На сегодня вырисовываются три спортсменки, которые показывают достаточно уверенные результаты. Даже несмотря на то, что у Юрловой сегодня был штрафной круг, команда боролась за медали. Но на первом этапе, конечно, проигрыш огромный, поэтому надо смотреть и Кайшеву, и Ирину Услугину.

    У нас есть еще два этапа. Но не надо говорить о том, что если Кайшева сейчас выигрывает гонки на Кубке IBU, то на этапах Кубка мира ее отставание будет минимальным, все-таки разница между турнирами большая. Но будем верить, что Ульяна будет выглядеть лучше, чем та же Сливко, потому что нам нужен четвертый человек в эстафету», – сказал Барнашов.

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