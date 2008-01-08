«Барселона» на 16 очков оторвалась от «Реала», который остается на 4-м месте

увеличила отрыв от «Реала» в чемпионате Испании.

В 18-м туре каталонская команда разгромила «Леванте» (3:0). «Барселона» лидирует в примере, на ее счету 48 очков.

сыграл вничью с «Сельтой» (2:2). Мадридская команда остается на 4-м месте, набрав 32 очка.

Ближайший преследовать «Барселоны» – . У «кольчонерос» 39 очков после 18 туров.

занимает 3-е место. У этой команды 37 очков после 18 туров.

У «Реала» остается игра в запасе, команда провела в чемпионате на матч меньше, чем «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия».

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