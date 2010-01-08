Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» сыграл вничью с «Сельтой»

Возобновился чемпионат Испании. В 18-м туре дома обыграл «Хетафе» (2:0), Диего Коста забил в первой же игре после возвращения в лигу и заработал удаление. «Севилья» уступила «Бетису» (3:5).

В воскресенье разгромила «Леванте» (3:0), мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2).

Чемпионат Испании

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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