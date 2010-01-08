Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» сыграл вничью с «Сельтой»

Возобновился чемпионат Испании. В 18-м туре «Атлетико» дома обыграл «Хетафе» (2:0), Диего Коста забил в первой же игре после возвращения в лигу и заработал удаление. «Севилья» уступила «Бетису» (3:5).
В воскресенье «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0), мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2).
Чемпионат Испании
18-й тур
- Дата проведения
- 7 января, 18.15, «Камп Ноу»
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто (Хосе Арнаис, 85), Маскерано, Вермален, Альба, Дембеле (Нелсон Семеду, 67), Паулиньо, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 76), Месси, Суарес.
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Леванте –
Оласабаль, Мур, Кабако, Постиго, Луна, Джейсон (Саму, 83), Лерма (Робер, 62), Лукич, Дукуре, Иви Лопес, Боатенг (Нано, 74).
- Дата проведения
- 7 января, 20.30, «Сан Мамес»
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Атлетик –
Яго Эррерин, Де Маркос (Иньиго Лекуэ, 83), Эчейта, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Беньят, 80), Сусаета, Адурис (Сабин Мерино, 90).
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Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Пина (Медран, 66), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 72), Бурги (Кркич, 21), Педраса, Мунир.
- Дата проведения
- 7 января, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Родри Эрнандес, Кастильехо (Черышев, 64), Форнальс, Раба (Чука, 76), Унал, Бакка.
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Депортиво –
Мартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Луизинью, Борхес, Гильерме, Москера (Борха Валье, 78), Хиль (Чолак, 60), Андоне, Адриан (Гама, 85).
- Предупреждения:
- Руис (28), Альваро Гонсалес (54), Гильерме (60), Луизинью (72), Сидней (77), Марио Гаспар (77), Бакка (77).
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Балайдос»
- Голы:
- 1:0 – 33 Васс, 1:1 – 36 Бэйл, 1:2 – 38 Бэйл, 2:2 – 82 Макси Гомес.
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Сельта –
Бланко, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Васс (Хосабед, 90), Радоя (Лоботка, 73), Эрнандес, Систо (Мор, 73), Аспас, Макси Гомес.
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Реал Мадрид –
Навас, Хакими, Варан, Начо, Марсело, Модрич (Васкес, 76), Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 77), Бэйл (Асенсио, 84), Роналду.
- Дата проведения
- 8 января, 23.00, «Ла Росаледа»
- Дата проведения
- 6 января, 15.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 1:0 – 18 Корреа, 2:0 – 68 Диего Коста.
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Атлетико –
Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Хименес, 84), Коке (Торрес, 88), Габи, Феррейра Карраско (Парти, 60), Диего Коста, Гризманн.
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Хетафе –
Мартинес, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Портильо (Альваро, 64), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Дьедиу, Молина, Анхель (Пачеко, 74).
- Предупреждения:
- Врсалько (14), Люка Эрнандес (24), Портильо (29), Габи (30), Гризманн (44), Кала (45), Савич (45), Диего Коста (62), Даконам (74).
- Удаление:
- Диего Коста (68).
- Дата проведения
- 6 января, 18.15, «Месталья»
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Валенсия –
Нето, Начо Видаль (Рубен Везу, 67), Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра (Максимович, 82), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго, Санти Мина (Вьетто, 74).
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Жирона –
Буну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Адай, 65), Понс, Тимор, Гранель (Гарсия, 46), Мохика (Морено, 74), Порту, Стуани.
- Дата проведения
- 6 января, 20.30, «де Гран Канария»
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Лас-Пальмас –
Чичисола, Симон, Химо Наварро, Бигас (Лемос, 29), Кастельяно, Серджи Сампер (Кастельяно, 71), Пеньяльба, Толедо, Виера, Момо (Домингес, 67), Кальери.
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Эйбар –
Дмитрович, Капа (Пенья, 60), Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Иван Алехо (Орельяна, 71), Жордан, Дани Гарсия, Инуи, Шарлес, Энрик (Эскаланте, 80).
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 0:1 – 1 Фабиан Руис, 1:1 – 13 Бен-Йеддер, 1:2 – 21 Феддаль, 2:2 – 40 Кьер, 2:3 – 63 Дурмиси, 2:4 – 65 Леон, 3:4 – 67 Лангле, 3:5 – 90 Тельо.
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Севилья –
Рико, Коршья (Сарабия, 85), Кьер, Лангле, Эскудеро, Банега, Нзонзи, Васкес (Корреа, 57), Навас, Бен-Йеддер, Нолито (Муриэль, 69).
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Бетис –
Адан, Барраган (Герреро, 16), Манди, Феддаль, Дурмиси, Гарсия, Будебуз, Фабиан Руис (Камараса, 76), Гуардадо, Санчес (Тельо, 60), Леон.
- Дата проведения
- 7 января, 14.00, «Бутарке»
- Гол:
- 1:0 – 75 Пирес.
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Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Муньос, Рико, Перес, Гумбау (Рамос, 46), Эль-Жар (Бустинса, 80), Пирес, Эрасо, Бовю (Герреро, 68).
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Реал Сосьедад –
Рульи, Одриосола, Льоренте (Родригес, 78), Навас, Мартинес, Прието (Баутиста, 83), Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Хуанми, 65), Виллиан Жозе, Ойарсабаль.
- Предупреждение:
- Виллиан Жозе (34).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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