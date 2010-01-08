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    Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Леванте», «Реал» сыграл вничью с «Сельтой»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    Возобновился чемпионат Испании. В 18-м туре «Атлетико» дома обыграл «Хетафе» (2:0), Диего Коста забил в первой же игре после возвращения в лигу и заработал удаление. «Севилья» уступила «Бетису» (3:5). 

    В воскресенье «Барселона» разгромила «Леванте» (3:0), мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2).

    Чемпионат Испании

    18-й тур

    Барселона – Леванте 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 18.15, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Месси, 2:0 – 38 Суарес, 3:0 – 90 Паулиньо.
    Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Хосе Арнаис, 85), Маскерано, Вермален, Альба, Дембеле (Нелсон Семеду, 67), Паулиньо, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 76), Месси, Суарес.
    ЛевантеОласабаль, Мур, Кабако, Постиго, Луна, Джейсон (Саму, 83), Лерма (Робер, 62), Лукич, Дукуре, Иви Лопес, Боатенг (Нано, 74).
    Предупреждения:
    Лерма (8), Постиго (31), Боатенг (70), Робер (84).
    Атлетик – Алавес 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 20.30, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 8 Эчейта, 2:0 – 64, пенальти Адурис.
    АтлетикЯго Эррерин, Де Маркос (Иньиго Лекуэ, 83), Эчейта, Лапорт, Саборит, Итурраспе, Микель Рико, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Беньят, 80), Сусаета, Адурис (Сабин Мерино, 90).
    АлавесПачеко, Агиррегабириа, Руано, Марипан, Дуарте, Пина (Медран, 66), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Собрино, 72), Бурги (Кркич, 21), Педраса, Мунир.
    Предупреждения:
    Педраса (12), Агиррегабириа (24), Сусаета (53), Руано (62), Мунир (64), Эчейта (79).
    Вильярреал – Депортиво 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    7 января, 20.30, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 30 Унал, 1:1 – 84 Андоне.
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста, Родри Эрнандес, Кастильехо (Черышев, 64), Форнальс, Раба (Чука, 76), Унал, Бакка.
    ДепортивоМартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Луизинью, Борхес, Гильерме, Москера (Борха Валье, 78), Хиль (Чолак, 60), Андоне, Адриан (Гама, 85).
    Предупреждения:
    Руис (28), Альваро Гонсалес (54), Гильерме (60), Луизинью (72), Сидней (77), Марио Гаспар (77), Бакка (77).
    Сельта – Реал Мадрид 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 22.45, «Балайдос»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33 Васс, 1:1 – 36 Бэйл, 1:2 – 38 Бэйл, 2:2 – 82 Макси Гомес.
    СельтаБланко, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Васс (Хосабед, 90), Радоя (Лоботка, 73), Эрнандес, Систо (Мор, 73), Аспас, Макси Гомес.
    Реал МадридНавас, Хакими, Варан, Начо, Марсело, Модрич (Васкес, 76), Каземиро, Кроос, Иско (Ковачич, 77), Бэйл (Асенсио, 84), Роналду.
    Предупреждения:
    Каземиро (44), Мальо (67), Навас (71), Аспас (88).
    Малага – Эспаньол
    Дата проведения
    8 января, 23.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетико – Хетафе 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    6 января, 15.00, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Корреа, 2:0 – 68 Диего Коста.
    АтлетикоОблак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Корреа (Хименес, 84), Коке (Торрес, 88), Габи, Феррейра Карраско (Парти, 60), Диего Коста, Гризманн.
    ХетафеМартинес, Суарес, Даконам, Кала, Антунеш, Портильо (Альваро, 64), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 64), Дьедиу, Молина, Анхель (Пачеко, 74).
    Предупреждения:
    Врсалько (14), Люка Эрнандес (24), Портильо (29), Габи (30), Гризманн (44), Кала (45), Савич (45), Диего Коста (62), Даконам (74).
    Удаление:
    Диего Коста (68).
    Валенсия – Жирона 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    6 января, 18.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Порту, 1:1 – 27, автогол Рамальо, 2:1 – 48, пенальти Парехо.
    ВаленсияНето, Начо Видаль (Рубен Везу, 67), Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра (Максимович, 82), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш, Родриго, Санти Мина (Вьетто, 74).
    ЖиронаБуну, Рамальо, Эспиноса, Хуанпе, Маффео (Адай, 65), Понс, Тимор, Гранель (Гарсия, 46), Мохика (Морено, 74), Порту, Стуани.
    Предупреждения:
    Мохика (16), Перейра (24), Порту (27), Гарай (35), Эспиноса (55), Стуани (76), Кондогбиа (76), Тимор (84), Максимович (85), Габриэл (86).
    Лас-Пальмас – Эйбар 1:2 (1:0, 0:2)
    Дата проведения
    6 января, 20.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 32, пенальти Виера, 1:1 – 73 Орельяна, 1:2 – 77 Энрик.
    Лас-ПальмасЧичисола, Симон, Химо Наварро, Бигас (Лемос, 29), Кастельяно, Серджи Сампер (Кастельяно, 71), Пеньяльба, Толедо, Виера, Момо (Домингес, 67), Кальери.
    ЭйбарДмитрович, Капа (Пенья, 60), Паулу Оливейра, Арбилья, Хосе Анхель, Иван Алехо (Орельяна, 71), Жордан, Дани Гарсия, Инуи, Шарлес, Энрик (Эскаланте, 80).
    Предупреждения:
    Энрик (18), Арбилья (31), Кастельяно (42), Толедо (57), Лемос (63), Инуи (84).
    Севилья – Бетис 3:5 (2:2, 1:3)
    Дата проведения
    6 января, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 1 Фабиан Руис, 1:1 – 13 Бен-Йеддер, 1:2 – 21 Феддаль, 2:2 – 40 Кьер, 2:3 – 63 Дурмиси, 2:4 – 65 Леон, 3:4 – 67 Лангле, 3:5 – 90 Тельо.
    СевильяРико, Коршья (Сарабия, 85), Кьер, Лангле, Эскудеро, Банега, Нзонзи, Васкес (Корреа, 57), Навас, Бен-Йеддер, Нолито (Муриэль, 69).
    БетисАдан, Барраган (Герреро, 16), Манди, Феддаль, Дурмиси, Гарсия, Будебуз, Фабиан Руис (Камараса, 76), Гуардадо, Санчес (Тельо, 60), Леон.
    Предупреждения:
    Банега (25), Герреро (33), Феддаль (66), Манди (68), Эскудеро (73), Лангле (80), Леон (80), Тельо (86), Адан (90).
    Леганес – Реал Сосьедад 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 14.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 75 Пирес.
    ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Муньос, Рико, Перес, Гумбау (Рамос, 46), Эль-Жар (Бустинса, 80), Пирес, Эрасо, Бовю (Герреро, 68).
    Реал СосьедадРульи, Одриосола, Льоренте (Родригес, 78), Навас, Мартинес, Прието (Баутиста, 83), Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Хуанми, 65), Виллиан Жозе, Ойарсабаль.
    Предупреждение:
    Виллиан Жозе (34).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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