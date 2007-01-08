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    НХЛ. «Вашингтон» против «Сент-Луиса», «Детройт» примет «Тампу», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Монреаль Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Айлендерс – Нью-Джерси 5:4 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 21.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Ли (Хики, Пулок)
    1:1 – 24 Зэйджак (Ватанен, Юханссон)
    2:1 – 30 Бовилье (Эберле, Барзэл)
    2:2 – 36 Зэйджак (Гиббонс)
    2:3 – 42 Вуд (Бутчер, Холл)
    2:4 – 43 Холл (Вуд, Мур)
    3:4 – 47 Ао (Барзэл, Таварес)
    4:4 – 55 Клаттербак (Нелсон, Ао)
    Вратари: Галак 42/46 – Шнайдер 34/38.
    Филадельфия – Баффало 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Дата проведения
    7 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 21 О′Райлли (Ристолайнен, Айкел)
    1:1 – 23 Гостисбеер (Лехтеря, Лоутон)
    2:1 – 27 Кутюрье (Ворачек, Жиру)
    3:1 – 58 Кутюрье (Раффль, Ворачек)
    4:1 – 59 Проворов (Макдоналд, Симмондс)
    Вратари: Нойвирт 30/31 – Ленер 25/27.
    Чикаго – Эдмонтон 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 23.00, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 8 Шмальц (Рутта, Хартман)
    2:0 – 9 Дебринкат (Кемпф)
    2:1 – 24 Нерс (Кэссиан, Каммаллери)
    3:1 – 39 Саад (Хиностроза, Тэйвс)
    4:1 – 49 Оэстерле ()
    Виннипег – Сан-Хосе 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
    Дата проведения
    7 января, 23.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 12 Хендрикс (Копп, Армия)
    2:0 – 31 Дане (Копп, Труба)
    2:1 – 34 Кутюр (Бернс, Павелски)
    3:1 – 39 Перро (Майерс, Уилер)
    4:1 – 56 Перро (Майерс)
    Вашингтон – Сент-Луис 4:3 (1:0, 0:2, 2:1)
    Дата проведения
    7 января, 23.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 13 Коннолли (Карлсон, Овечкин)
    1:1 – 21 Тарасенко (Эдмундсон, Барбашев)
    1:2 – 25 Стеен (Пьетранжело, Шенн)
    2:2 – 48 Овечкин ( Бэкстрем, Карлсон)
    3:2 – 50 Эллер (Боуи, Оши)
    3:3 – 55 Гуннарссон (Томпсон, Берглунд)
    4:3 – 64 Бэкстрем (Оши)
    Коламбус – Флорида 2:1 (2 период)
    Дата проведения
    8 января, 01.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 9 Фолиньо (Джонс, Дюбуа)
    1:1 – 20 Юбердо (Барков, Дадонов)
    2:1 – 37 Дюбуа (Панарин, Джонс)
    Монреаль – Ванкувер
    Дата проведения
    8 января, 03.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Детройт – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    8 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Бостон
    Дата проведения
    8 января, 03.30, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Рейнджерс
    Дата проведения
    8 января, 05.30, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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