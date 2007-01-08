НХЛ. «Вашингтон» против «Сент-Луиса», «Детройт» примет «Тампу», «Питтсбург» сыграет с «Бостоном»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 21.00, «Barclays Center»
- 1:0 – 15 Ли (Хики, Пулок)
- 1:1 – 24 Зэйджак (Ватанен, Юханссон)
- 2:1 – 30 Бовилье (Эберле, Барзэл)
- 2:2 – 36 Зэйджак (Гиббонс)
- 2:3 – 42 Вуд (Бутчер, Холл)
- 2:4 – 43 Холл (Вуд, Мур)
- 3:4 – 47 Ао (Барзэл, Таварес)
- 4:4 – 55 Клаттербак (Нелсон, Ао)
- Дата проведения
- 7 января, 21.00, «Wells Fargo Center»
- 0:1 – 21 О′Райлли (Ристолайнен, Айкел)
- 1:1 – 23 Гостисбеер (Лехтеря, Лоутон)
- 2:1 – 27 Кутюрье (Ворачек, Жиру)
- 3:1 – 58 Кутюрье (Раффль, Ворачек)
- 4:1 – 59 Проворов (Макдоналд, Симмондс)
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «United Center»
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 7 января, 23.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 8 января, 01.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 8 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 8 января, 03.30, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 8 января, 05.30, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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