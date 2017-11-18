Чемпионат России. ЦСКА в гостях у СКА, «Краснодар» – «Спартак»
В 17-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с хабаровским СКА, «Спартак» – с «Краснодаром», «Локомотив» отправится в гости к «Анжи», а «Зенит» примет «Тосно».
Чемпионат России
17-й тур
- Дата проведения
- 18 ноября, 12.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 18 ноября, 14.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 18 ноября, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 18 ноября, 19.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 19 ноября, 11.30, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 19 ноября, 14.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 19 ноября, 16.30, «Олимп-2»
- Дата проведения
- 19 ноября, 19.00, «Крестовский»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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