Чемпионат России. ЦСКА в гостях у СКА, «Краснодар» – «Спартак»

В 17-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с хабаровским СКА, «Спартак» – с «Краснодаром», «Локомотив» отправится в гости к «Анжи», а «Зенит» примет «Тосно».

Чемпионат России

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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