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    Чемпионат России. ЦСКА в гостях у СКА, «Краснодар» – «Спартак»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал СКА Хабаровск Анжи Арсенал Тула Краснодар Уфа Тосно

    В 17-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с хабаровским СКА, «Спартак» – с «Краснодаром», «Локомотив» отправится в гости к «Анжи», а «Зенит» примет «Тосно».

    Чемпионат России

    17-й тур

    СКА Хабаровск – ЦСКА
    Дата проведения
    18 ноября, 12.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Динамо – Ахмат
    Дата проведения
    18 ноября, 14.00, «Арена Химки»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Краснодар – Спартак
    Дата проведения
    18 ноября, 16.30, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Арсенал Тула – Рубин
    Дата проведения
    18 ноября, 19.00, «Арсенал»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уфа – Урал
    Дата проведения
    19 ноября, 11.30, «Нефтяник»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Анжи – Локомотив
    Дата проведения
    19 ноября, 14.00, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Ростов – Амкар
    Дата проведения
    19 ноября, 16.30, «Олимп-2»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Зенит – Тосно
    Дата проведения
    19 ноября, 19.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица РФПЛ

    Статистика РФПЛ

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