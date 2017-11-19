Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview

    НБА. «Торонто» принимает «Вашингтон», «Голден Стэйт» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Лейкерс Майами Миннесота Бруклин Финикс Торонто НБА Вашингтон

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.

    «Торонто» принимает на своей площадке «Вашингтон». «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Вашингтон 60:55 (2 четверть)
    Дата проведения
    19 ноября, 23.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Майами – Индиана
    Дата проведения
    20 ноября, 01.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бруклин – Голден Стэйт
    Дата проведения
    20 ноября, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Детройт
    Дата проведения
    20 ноября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Финикс – Чикаго
    Дата проведения
    20 ноября, 04.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    20 ноября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться