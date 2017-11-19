НБА. «Торонто» принимает «Вашингтон», «Голден Стэйт» сыграет с «Бруклином» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят шесть матчей.
«Торонто» принимает на своей площадке «Вашингтон». «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 ноября, 23.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 20 ноября, 01.00, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 20 ноября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 04.00, «US Airways Center»
- Дата проведения
- 20 ноября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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