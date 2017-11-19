Ригони о матче со «Спартаком»: «Мы должны выиграть, ведь это русское класико»
Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком».
«Матч со «Спартаком» будет особенным.
Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское класико», – сказал аргентинец.
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября. Начало – в 19.30 по московскому времени.
«Спартак» очень хорош. Он использовал главный минус «Краснодара»
«Ширл вообще ничего не помнит, он был очень пьян». Питер вернул свой 2007-й
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.