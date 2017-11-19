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    Ригони о матче со «Спартаком»: «Мы должны выиграть, ведь это русское класико»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Эмилиано Ригони

    Хавбек «Зенита» Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России со «Спартаком».

    «Матч со «Спартаком» будет особенным.

    Мы должны выигрывать его, выложиться на максимум, ведь это русское класико», – сказал аргентинец.

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября. Начало – в 19.30 по московскому времени.

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