Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Наполи» – «Милан»

В 13-м туре итальянской серии А «Рома» сразится с «Лацио», «Наполи» сыграет с «Миланом», «Ювентус» – с «Сампдорией», а «Интер» примет «Аталанту».

Чемпионат Италии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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