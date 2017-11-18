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    Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Наполи» – «Милан»

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    В 13-м туре итальянской серии А «Рома» сразится с «Лацио», «Наполи» сыграет с «Миланом», «Ювентус» – с «Сампдорией», а «Интер» примет «Аталанту».

    Чемпионат Италии

    13-й тур

    Рома – Лацио
    Дата проведения
    18 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Наполи – Милан
    Дата проведения
    18 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Кротоне – Дженоа
    Дата проведения
    19 ноября, 14.30, «Эцио Шида»
    превью матча онлайн статистика

     

    Удинезе – Кальяри
    Дата проведения
    19 ноября, 17.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика

     

    Торино – Кьево
    Дата проведения
    19 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Фиорентина
    Дата проведения
    19 ноября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сампдория – Ювентус
    Дата проведения
    19 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Беневенто – Сассуоло
    Дата проведения
    19 ноября, 17.00, «Чиро Вигорито»
    превью матча онлайн статистика

     

    Интер – Аталанта
    Дата проведения
    19 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика

     

    Верона – Болонья
    Дата проведения
    20 ноября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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