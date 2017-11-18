Чемпионат Италии. «Рома» против «Лацио», «Наполи» – «Милан»
В 13-м туре итальянской серии А «Рома» сразится с «Лацио», «Наполи» сыграет с «Миланом», «Ювентус» – с «Сампдорией», а «Интер» примет «Аталанту».
Чемпионат Италии
13-й тур
- Дата проведения
- 18 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 19 ноября, 14.30, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 19 ноября, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 19 ноября, 17.00, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 19 ноября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 19 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 19 ноября, 17.00, «Чиро Вигорито»
- Дата проведения
- 19 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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