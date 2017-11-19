«Зенит» направит вырученные от продажи атрибутики деньги на лечение Риксена

объявил о том, что средства, которые будут выручены с продажи атрибутики на праздновании 10-летия первого чемпионства в РФПЛ, поступят на лечение .

передает привет Фернандо и благодарит за завоеванные трофеи!» – говорится на официальном сайте клуба.

Риксен выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а в 2013-м объявил о завершении карьеры. На его счету 45 матчей за сине-бело-голубых, а также 1 гол и 2 результативные передачи.

Четыре года назад у Риксена обнаружили тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз.

Месси, Роналду и другие звезды футбола поддержали Риксена