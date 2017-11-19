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    «Зенит» направит вырученные от продажи атрибутики деньги на лечение Риксена

    Теги Зенит Фернандо Риксен премьер-лига Россия

    «Зенит» объявил о том, что средства, которые будут выручены с продажи атрибутики на праздновании 10-летия первого чемпионства в РФПЛ, поступят на лечение Фернандо Риксена.

    «Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за завоеванные трофеи!» – говорится на официальном сайте клуба.

    Риксен выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а в 2013-м объявил о завершении карьеры. На его счету 45 матчей за сине-бело-голубых, а также 1 гол и 2 результативные передачи.

    Четыре года назад у Риксена обнаружили тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз.

    Месси, Роналду и другие звезды футбола поддержали Риксена

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