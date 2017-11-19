«Зенит» направит вырученные от продажи атрибутики деньги на лечение Риксена
«Зенит» объявил о том, что средства, которые будут выручены с продажи атрибутики на праздновании 10-летия первого чемпионства в РФПЛ, поступят на лечение Фернандо Риксена.
«Зенит» передает привет Фернандо и благодарит за завоеванные трофеи!» – говорится на официальном сайте клуба.
Риксен выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год, а в 2013-м объявил о завершении карьеры. На его счету 45 матчей за сине-бело-голубых, а также 1 гол и 2 результативные передачи.
Четыре года назад у Риксена обнаружили тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.