Евролига. 6-й тур. 23 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Валенсию», «Маккаби» сыграет с «Реалом» и другие матчи

В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке крупно обыграл чемпиона Испании «Валенсию». В составе армейцев 23 очка на счету защитника Нандо Де Коло.

Тель-авивский «Маккаби» дома сыграет с мадридским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

6-й тур

Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Олимпиакос Греция – 4-1, Реал Испания – 4-1, Химки Россия – 4-1, Валенсия Испания – 3-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Фенербахче Турция – 3-2, Бамберг Германия – 3-2, Жальгирис Литва – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Уникаха Испания – 2-3, Барселона Испания – 2-3, Милан Италия – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.