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    Евролига. 6-й тур. 23 очка Де Коло помогли ЦСКА разгромить «Валенсию», «Маккаби» сыграет с «Реалом» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Маккаби FOX Тель-Авив Барселона Реал Милан Валенсия

    В 6-м туре регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке крупно обыграл чемпиона Испании «Валенсию». В составе армейцев 23 очка на счету защитника Нандо Де Коло.

    Тель-авивский «Маккаби» дома сыграет с мадридским «Реалом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    6-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Валенсия Испания 94:67 (20:19, 23:19, 30:16, 21:13)
    Дата проведения
    9 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА Москва
    Хиггинс (16), Курбанов (8), Хантер (8 + 10 подборов), Родригес (6 + 7 передач), Хряпа (0) – старт; Де Коло (23), М.Кулагин (8), Воронцевич (8 + 7 подборов), Хайнс (8), Фридзон (4), Клайберн (3), Антонов (2).
    Валенсия
    Плайсс (12 + 7 подборов), Грин (8), Доорнекамп (8), ван Россом (3), Рудеж (2) – старт; Сан-Эметерио (11), Дублевич (11), Вивес (6), Мартинес (2), Абальде (2), Састре (2), Томас (0).

    Маккаби FOX Израиль  –  Реал Мадрид Испания 19:25 (1 четверть)
    Дата проведения
    9 ноября, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    ЕА7 Милан Италия  –  Жальгирис Литва
    Дата проведения
    9 ноября, 22.45, «Медиоланум Форум»
    Онлайн матча

    Барселона Испания  –  Анадолу Эфес Турция
    Дата проведения
    9 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА Россия – 5-1, Олимпиакос Греция – 4-1, Реал Испания – 4-1, Химки Россия – 4-1, Валенсия Испания – 3-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Фенербахче Турция – 3-2, Бамберг Германия – 3-2, Жальгирис Литва – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Уникаха Испания – 2-3, Барселона Испания – 2-3, Милан Италия – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 0-5.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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