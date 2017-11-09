Алексей Навальный: «Овечкин и Ковальчук навязывают нам власть, которая ухудшает жизнь настолько, что сами они жить здесь не хотят»

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный поделился мнением о создании нападающим и сборной России Александром Овечкиным движения Putin Team в поддержку президента России Владимира Путина.

«Давайте взглянем на прекрасную «Putin team», учрежденную хоккеистом Александром Овечкиным.

Она действительно прекрасна, ведь на ее примере нам очень хорошо ясно, какая же часть российской элиты топит за Путина.

Это те, для которых Путин — любовь №2. А любовь №1 — комфортная жизнь в элитной недвижимости, расположенной в США и/или Западной Европе.

Известные спортсмены получили большие гонорары и имеют полное право накупить себе особняков в Майами и квартир в Нью-Йорке. Тут вопросов нет.

Вопрос в другом: Putin team стала символом колониальной власти России. Богатые успешные ребята живут за границей, их семьи, перспективы, надежды, дети и налоги — за границей. Но нам они навязывают ту самую власть, которая крадет здесь все вокруг и ухудшает жизнь настолько, что ни Овечкин, ни Ковальчук жить здесь не хотят. И деньги инвестируют не в Волгоград и не в Екатеринбург. А в Майами.

Овечкин провозгласил свою преданность Путину давно. Вот посмотрите футболки с ликом президента, чехольчики, видеопоздравления. Единственное, что Овечкин любит дольше Путина, это Америку. Страну, в которой он живет последние 12 лет. Большую часть путинского срока.

Сразу после Овечкина в команду Путина вступил . Классный спортсмен. Ковальчук переехал в США еще раньше. В 2000 году. Но сами понимаете, это не помеха большому и искреннему чувству к президенту Путину.

Голосовать за Путина в 2012 году Ковальчук призывал из вот такого замечательного дома в Атланте.

А может быть, и из квартиры вот в этой высотке в Майами, оформленной на его жену, которую в СМИ, к слову, называют гражданкой США.

Хотя есть еще один вариант. За месяц до выборов 2012 года, на которых Ковальчук уговаривал нас голосовать за Путина, он купил почти за 5 миллионов долларов 350-метровую квартиру вот здесь, на Фишер Айланд, тоже в Майами», – рассказывает Навальный.

С полной версией материала с фотографиями и видео можно ознакомиться на официальном сайте Алексея Навального.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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«Ведомости»: движение Овечкина создано для объединения знаменитостей в поддержку Путина