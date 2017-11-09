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    НБА. «Хьюстон» – «Кливленд», «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Денвер Хьюстон Лейкерс Новый Орлеан Филадельфия Сакраменто Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет испытывающий трудности «Кливленд» ЛеБрона Джеймса.

    Идущий в зоне плей-офф «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити», который стартовал с результатом 4-6.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Лейкерс
    Дата проведения
    10 ноября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Превью

    Торонто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    10 ноября, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Кливленд
    Дата проведения
    10 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Филадельфия
    Дата проведения
    10 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    10 ноября, 06.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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