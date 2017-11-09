НБА. «Хьюстон» – «Кливленд», «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет испытывающий трудности «Кливленд» ЛеБрона Джеймса.
Идущий в зоне плей-офф «Денвер» сыграет с «Оклахома-Сити», который стартовал с результатом 4-6.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.30, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 10 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 06.30, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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