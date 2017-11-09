Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена примет испытывающий трудности ЛеБрона Джеймса.

Идущий в зоне плей-офф «Денвер» сыграет с , который стартовал с результатом 4-6.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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