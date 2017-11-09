НХЛ. «Вегас» объявил об уходе Шипачева
Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи официально подтвердил, что форвард Вадим Шипачев покинул команду.
«Шипачев по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ. Теперь он имеет полное право выступать в КХЛ.
Зарплата Шипачева больше не будет учитываться в потолке зарплат клуба», – сказал Макфи.
Подробную статистику выступлений Шипачева вы можете посмотреть здесь.
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