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    НХЛ. «Вегас» объявил об уходе Шипачева

    Теги переходы Джордж Макфи НХЛ КХЛ КХЛ Вадим Шипачев Вегас

    Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи официально подтвердил, что форвард Вадим Шипачев покинул команду.

    «Шипачев по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ. Теперь он имеет полное право выступать в КХЛ.

    Зарплата Шипачева больше не будет учитываться в потолке зарплат клуба», – сказал Макфи.

    Подробную статистику выступлений Шипачева вы можете посмотреть здесь.

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