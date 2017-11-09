Карасев получил низкую оценку за матч «Локомотив» – ЦСКА. Он ошибочно не удалил Вернблума и Васина

Арбитр матча – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев получил низкую оценку от контрольно-квалификационной комиссии департамента судейства ., утверждает «Спорт-Экспресс».

На 56-й минуте Карасев ошибся, не став удалять полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума за удар локтем Антона Миранчука. На 75-й минуте Карасеву верно назначил пенальти в ворота «армейцев», но не удалил защитника Виктора Васина, который лишил соперника явной голевой возможности и не пытался сыграть в мяч.

Глава судейского департамента не стал подтверждать эту информацию.

– Рассматривала ли ККК заседании судейство матча – ЦСКА?

– Насколько я знаю, в этом не было необходимости, поскольку инспектор матча Сергей Мартынов в своем рапорте дал исчерпывающий профессиональный анализ по всем ключевым эпизодам, имевшим место в игре, – сказал Будогосский.

– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?

– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России, – сказал Будогосский.

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