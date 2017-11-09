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    Знарок о поражении от Финляндии: «Не было времени отработать большинство, спонтанно играли»

    Теги Евротур сборная России сборная Финляндии Олег Знарок Кубок Карьялы Никита Гусев Кирилл Капризов

    Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча Кубка «Карьялы» против команды Финляндии (2:3).

    «Не сказал бы, что мы долго запрягали. Хороший матч был, просто две шайбы пропустили из-за индивидуальных ошибок.

    Были моменты, было большинство в третьем периоде – надо забивать. Не было времени отработать большинство, все спонтанно играли. Будет у нас все нормально, думаю.

    Гусев и Капризов неплохо взаимодействовали, если не брать третий пропущенный гол. Были моменты, в большинстве хорошо разыгрывали, но надо забивать», – сказал Знарок.

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