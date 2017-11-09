Знарок о поражении от Финляндии: «Не было времени отработать большинство, спонтанно играли»

Главный тренер сборной России Олег Знарок подвел итоги матча Кубка «Карьялы» против команды Финляндии (2:3).

«Не сказал бы, что мы долго запрягали. Хороший матч был, просто две шайбы пропустили из-за индивидуальных ошибок.

Были моменты, было большинство в третьем периоде – надо забивать. Не было времени отработать большинство, все спонтанно играли. Будет у нас все нормально, думаю.

Гусев и Капризов неплохо взаимодействовали, если не брать третий пропущенный гол. Были моменты, в большинстве хорошо разыгрывали, но надо забивать», – сказал Знарок.