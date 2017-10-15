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    Федерер выиграл 94-й титул в карьере, шестой – в сезоне и 27-й «Мастерс»

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Shanghai Rolex Masters статистика

    Роджер Федерер (2), в финале «Мастерса» в Шанхае обыгравший Рафаэля Надаля (1) 6:4, 6:3, выиграл 94-й титул в карьере и шестой – в сезоне.

    Швейцарец в 38 встречах с испанцем одержал 14-ю победу: пятую подряд, четвертую в сезоне, – а также завоевал 27-й «Мастерс»-титул, выиграл 350-й матч на турнирах этой серии и 700-й в карьере – на харде.

    Кроме того, Федерер в десятый раз в 11 сезонных матчах обыграл соперника из Топ-10 (проиграл только Саше Звереву в Монреале).

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