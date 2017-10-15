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    НХЛ. «Вегас» – «Бостон», «Анахайм» против «Баффало», «Лос-Анджелес» встречается с «Айлендерс»

    Теги результаты Айлендерс Баффало Бостон Анахайм Лос-Анджелес НХЛ Вегас

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вегас – Бостон
    Дата проведения
    16 октября, 02.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео
    Анахайм – Баффало
    Дата проведения
    16 октября, 04.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    Лос-Анджелес – Айлендерс
    Дата проведения
    16 октября, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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