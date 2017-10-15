НХЛ. «Вегас» – «Бостон», «Анахайм» против «Баффало», «Лос-Анджелес» встречается с «Айлендерс»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 октября, 02.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 16 октября, 04.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 16 октября, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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