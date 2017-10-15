«Зенит» потерпел первое поражение в РФПЛ
В 13-м туре чемпионата России на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).
Это поражение стало для петербургской команды первой в сезоне в рамках РФПЛ.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 15 октября, 19.00, «Крестовский»
- Гол:
- 0:1 – 73 Кангва.
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Зенит –
Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев (Паредес, 65), Ерохин (Полоз, 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба, 46), Дриусси, Кокорин.
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Арсенал Тула –
Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 79), Чаушич (Максимов, 87), Боурчану, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Шевченко (Хагуш, 62).
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