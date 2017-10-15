«Зенит» потерпел первое поражение в РФПЛ

В 13-м туре чемпионата России на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).

Это поражение стало для петербургской команды первой в сезоне в рамках РФПЛ.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ