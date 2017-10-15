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    Sports.ru

    «Зенит» потерпел первое поражение в РФПЛ

    Теги Зенит премьер-лига Россия Арсенал Тула

    В 13-м туре чемпионата России на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге «Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» (0:1).

    Это поражение стало для петербургской команды первой в сезоне в рамках РФПЛ.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Зенит – Арсенал Тула 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    15 октября, 19.00, «Крестовский»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 73 Кангва.
    ЗенитЛунев, Смольников, Мевля, Иванович, Кришито, Кузяев (Паредес, 65), Ерохин (Полоз, 81), Краневиттер, Шатов (Дзюба, 46), Дриусси, Кокорин.
    Арсенал ТулаГабулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес (Григалава, 79), Чаушич (Максимов, 87), Боурчану, Горбатенко, Ткачев, Кангва, Шевченко (Хагуш, 62).
    Предупреждения:
    Чаушич (37), Сунзу (53), Паредес (77), Габулов (90).

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