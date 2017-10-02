«Матч ТВ» пригласил «Лигу ставок» и БК «Леон» на тендер по созданию новой букмекерской конторы

Букмекерские компании «Леон» и «Лига ставок» получили приглашение от «Матч ТВ» поучаствовать в тендере по созданию новой букмекерской конторы.

Ранее компания «Национальный спортивный телеканал», стоящая за «Матч ТВ», подала заявку в Роспатент на регистрацию брендов «МатчСтавка» и Match! Stavka. По данным Sports.ru, холдинг собирается запустить собственную букмекерскую контору либо к концу 2017 года, либо в начале 2018-го.

«Компания предложение об участии в тендере получила», — сообщили в пресс-службе БК «Леон».

«Да, подтверждаю, было такое письмо. Дата проведения тендера пока неизвестна. Сейчас тендер находится на первом этапе – букмекеры готовят информацию о себе, после чего должен начаться более предметный диалог. Нам интересно принять участие в этом тендере, однако о какой-то конкретике сейчас говорить сложно, так как нет подробного описания возможного партнерства, условий», — рассказал заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев.

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