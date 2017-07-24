«Матч ТВ» готовится к запуску собственной букмекерской конторы. Об этом корреспонденту Sports.ru рассказали источники в индустрии спортивных ставок. Запуск должен произойти либо ближе к концу 2017 года, либо в начале 2018-го – но в любом случае до чемпионата мира по футболу в России.

Один из вариантов создания «МатчБет» – в союзе с букмекерской конторой «Олимп». Но переговоры о коллаборации еще продолжаются.

Еще в начале лета Тина Канделаки выражала недовольство рекламой букмекеров – в частности, в пародийном ролике о «Матч ТВ», сделанном ютьюб-каналом oSporteTV (впоследствии этот ролик был заблокирован в интернете по инициативе юристов «Матч ТВ» – как якобы пиратский).