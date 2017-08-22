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    «Матч ТВ» подал заявку на регистрацию букмекерских брендов «МатчСтавка» и Match! Stavka

    Теги бизнес телевидение ставки на спорт Газпром-Медиа Матч ТВ ставки на футбол

    Компания «Национальный спортивный телеканал», стоящая за «Матч ТВ», подала заявку в Роспатент на регистрацию брендов «МатчСтавка» и Match! Stavka, сообщает агентство «Москва». 

    Товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) #9, 16, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43 и 45. Это позволяет выпускать и продавать под этим брендом лотерейные билеты, принимать ставки на спорт, заниматься организацией казино, а также арендовать помещения и открывать бары.

    Таким образом, подтверждается информация Sports.ru месячной давности о том, что «Матч ТВ» прорабатывает идею запуска собственной букмекерской конторы. По нашим данным, запуск может произойти либо к концу 2017 года, либо в начале 2018-го – но в любом случае до чемпионата мира по футболу в России.

    В пресс-службе «Матч ТВ» заявили, что регистрация бренда не означает, что на базе канала обязательно будет открыта букмекерская контора. «Такие работы ведутся постоянно в рамках мероприятий по защите брендов холдинга. Возможность организации букмекерского сервиса в настоящее время нами изучается, но говорить о каких-либо шагах преждевременно», – отметили в пресс-службе «Матч ТВ». 

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