Виталий Мутко: «Южная Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня»

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что во время подготовки к ЧМ-2018 сборная России будет играть с участниками турнира.

«Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там.

Сборная Казахстана? До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой – будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами.

Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами – все это очень сложно. Южная Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители – интерес к чемпионату мира растет», – заявил Мутко.

Сборная России 7 октября в Москве сыграет с Южной Кореей, а 10-го в Казани — с Ираном