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    Виталий Мутко: «Южная Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня»

    Теги Виталий Мутко сборная Южной Кореи сборная России сборная Аргентины РФС сборная Казахстана сборная Ирана товарищеские матчи (сборные)

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что во время подготовки к ЧМ-2018 сборная России будет играть с участниками турнира.

    «Учтены возможности и позиции всех, это будет дополнительный опыт городам. Был бы готов еще один стадион, сыграли бы там. 

    Сборная Казахстана? До чемпионата мира мы не планируем играть с этой командой – будем играть с непосредственными участниками чемпионата мира. Идут переговоры со многими командами.

    Да, говорили про Аргентину, но опять балансировать приходится между интересами – все это очень сложно. Южная Корея и Иран – две сильные сборные высокого уровня. Надеемся, что на эти игры придут зрители – интерес к чемпионату мира растет», – заявил Мутко.

    Сборная России 7 октября в Москве сыграет с Южной Кореей, а 10-го в Казани — с Ираном

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