«Спартак» купил нападающего из Бразилии, Шарапова победила, Окслейд-Чемберлен в «Ливерпуле» и другие новости утра

1. «Спартак» наконец-то купил нападающего: официально подписан 22-летний бразилец Педро Роша из «Гремио». Цена вопроса – 12 млн евро.

2. Второй трансфер дня: Окслейд-Чемберлен переходит из «Арсенала» в «Ливерпуль» за 40 млн фунтов. Алекса звал и «Челси», но он выбрал красное (даже несмотря на потери в деньгах).

2. Мария Шарапова вышла в третий круг US Open! Светлана Кузнецова тоже выиграла свой матч, уйдя с трех матчболов, Родина обыграла Эжени Бушар. Очень хорошо!

4. «Зенит» расторг контракт с Йоаном Молло, а еще вроде бы договорился с двумя защитниками – Яхом («Заглембе», Польша) и Мевлей («Ростов»).

5. Сестры Аверины выиграли два золота и два серебра на чемпионате мира по художественной гимнастике. Красиво.

6. Федор Смолов перед трансферным дедлайном процитировал Гнойного: «Лучше я сдохну е****м ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой». Что это означает?

7. Бывший нападающий «Аризоны» Шейн Доун завершил карьеру: 21 год в НХЛ, 21 год в одной команде.

8. Майкл Фелпс пошутил в соцсетях про то, что ему тоже надо посоревноваться с Конором МакГрегором. Или не пошутил?

9. Еще футбольные трансферы: «Ювентус» подписал защитника «Шальке» Хеведеса, дортмундская «Боруссия» купила Толяна, «Барселона» не смогла приобрести Дибалу за 160 млн евро.

10. Юрий Семин отказался от трансфера Вячеслава Караваева, который был полностью согласован «Локомотивом» за 2,5 миллиона евро. Сложно.

11. Евгений Малкин запустил свой бренд одежды (в первую очередь, конечно, спортивной).

12. В КХЛ прошли 2 матча: «Барыс» победил «Торпедо» (4:2), «Слован» был сильнее минского «Динамо» (4:2).

Цитата дня. В фильме «РЕН ТВ» рассказали, что игроков в CS:GO готовят к отражению атаки пришельцев