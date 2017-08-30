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    Толян подписал контракт с дортмундской «Боруссией», «Хоффенхайм» арендовал Пасслака

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы фото Хоффенхайм 1899 Джереми Толян Феликс Пасслак

    Защитник «Хоффенхайма» Джереми Толян продолжит карьеру в «Боруссии».

    Футболист подписал с дортмундским клубом 5-летний контракт. Сумма трансфера не раскрывается. Статистику 23-летнего Толяна можно изучить здесь.

    Защитник Феликс Пасслак перешел из дортмундской «Боруссии» в «Хоффенхайм». Аренда 19-летнего игрока рассчитана на два года.

    Перед переходом в «Хоффенхайм» защитник продлил контракт с «Боруссией». Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Статистику Пасслака можно изучить здесь.

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    Фото: твиттер дортмундской «Боруссии»

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