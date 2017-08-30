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    «Ливерпуль» договорился о трансфере Окслейда-Чемберлена примерно за 40 млн фунтов

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, скорее всего, перейдет в «Ливерпуль».

    Клубы согласовали сумму трансфера в районе 40 миллионов фунтов.

    С «Ливерпулем» Окслейд-Чемберлен, вероятно, подпишет шестилетний контракт.

    24-летний хавбек сейчас находится в расположении сборной Англии и скоро пройдет медосмотр.

    Окслейд-Чемберлен – воспитанник «Саутгемптона». Он выступал за «Арсенал» с 2011 года. Его контракт с лондонцами был рассчитан еще на год.

    Подробную статистику игрока, на которого также претендовал «Челси», смотрите здесь.

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