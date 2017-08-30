«Ливерпуль» договорился о трансфере Окслейда-Чемберлена примерно за 40 млн фунтов

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен, скорее всего, перейдет в «Ливерпуль».

Клубы согласовали сумму трансфера в районе 40 миллионов фунтов.

С Окслейд-Чемберлен, вероятно, подпишет шестилетний контракт.

24-летний хавбек сейчас находится в расположении сборной Англии и скоро пройдет медосмотр.

Окслейд-Чемберлен – воспитанник «Саутгемптона». Он выступал за с 2011 года. Его контракт с лондонцами был рассчитан еще на год.

Подробную статистику игрока, на которого также претендовал «Челси», смотрите здесь.