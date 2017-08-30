«Ливерпуль» договорился о трансфере Окслейда-Чемберлена примерно за 40 млн фунтов
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен, скорее всего, перейдет в «Ливерпуль».
Клубы согласовали сумму трансфера в районе 40 миллионов фунтов.
С «Ливерпулем» Окслейд-Чемберлен, вероятно, подпишет шестилетний контракт.
24-летний хавбек сейчас находится в расположении сборной Англии и скоро пройдет медосмотр.
Окслейд-Чемберлен – воспитанник «Саутгемптона». Он выступал за «Арсенал» с 2011 года. Его контракт с лондонцами был рассчитан еще на год.
Подробную статистику игрока, на которого также претендовал «Челси», смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.