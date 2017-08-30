Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Доун завершил карьеру после 21 сезона в лиге

    Теги Аризона Шейн Доун НХЛ

    Бывший нападающий «Аризоны» Шейн Доун объявил о завершении игровой карьеры.

    В конце прошлого сезона «Аризона» отказалась продлевать контракт с 40-летним форвардом.

    Доун провел в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб был передислоцирован в Аризону, и Доун выступал за «Койотис» до окончания своей карьеры.

    В прошлом сезоне нападающий провел 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (6+21) очков.

    В составе сборной Канады Доун дважды становился чемпионом мира.

    НХЛ. Владелец «Аризоны» извинился за то, как было обставлено расставание с Доуном

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться