НХЛ. Доун завершил карьеру после 21 сезона в лиге
Бывший нападающий «Аризоны» Шейн Доун объявил о завершении игровой карьеры.
В конце прошлого сезона «Аризона» отказалась продлевать контракт с 40-летним форвардом.
Доун провел в НХЛ 21 сезон и все это время играл только за одну команду. Нападающий дебютировал в составе «Виннипег Джетс» в 1995 году. Затем клуб был передислоцирован в Аризону, и Доун выступал за «Койотис» до окончания своей карьеры.
В прошлом сезоне нападающий провел 74 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 (6+21) очков.
В составе сборной Канады Доун дважды становился чемпионом мира.
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