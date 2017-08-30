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    Семин отказался от покупки Караваева, хотя «Локомотив» полностью согласовал трансфер

    Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия высшая лига Чехия Спарта Прага возможные трансферы Нобель Арустамян Вячеслав Караваев

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в «Локомотив».

    «Локомотив», уже согласовавший со «Спартой» и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки.

    Причина – категорический отказ Семина», – написал Арустямн в своем твиттере.

    Ранее сообщалось, что у 22-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры – во Франции и России.

    Подробную статистику выступлений Караваева смотрите здесь.

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