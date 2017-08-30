Семин отказался от покупки Караваева, хотя «Локомотив» полностью согласовал трансфер

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в .

, уже согласовавший со «Спартой» и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки.

Причина – категорический отказ Семина», – написал Арустямн в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что у 22-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры – во Франции и России.

Подробную статистику выступлений Караваева смотрите здесь.

В сборную России вызвали трех игроков «Тосно». Как это?

Еще никогда чемпионат Чехии не был таким интересным