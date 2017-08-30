Семин отказался от покупки Караваева, хотя «Локомотив» полностью согласовал трансфер
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не перейдет в «Локомотив».
«Локомотив», уже согласовавший со «Спартой» и Караваевым все детали трансфера, отказался от сделки.
Причина – категорический отказ Семина», – написал Арустямн в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что у 22-летнего футболиста есть два варианта продолжения карьеры – во Франции и России.
Подробную статистику выступлений Караваева смотрите здесь.
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