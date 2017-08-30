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    Окслейд-Чемберлен будет получать в «Ливерпуле» 120 тысяч фунтов в неделю. Он отказался от 180 тысяч в «Арсенале»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен

    Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Ливерпуль».

    24-летний хавбек сборной Англии подпишет контракт с новым клубом до лета 2022 года.

    Окслейд-Чемберлен будет зарабатывать в «Ливерпуле» 120 тысяч фунтов в неделю.

    Ранее футболист отказался от продления рассчитанного на год контракта с «Арсеналом». Лондонцы предлагали ему 180 тысяч в неделю.

    «Ливерпуль» и «Арсенал» уже договорились о трансфере Окслейда-Чемберлена примерно за 40 миллионов фунтов.

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