Окслейд-Чемберлен будет получать в «Ливерпуле» 120 тысяч фунтов в неделю. Он отказался от 180 тысяч в «Арсенале»
Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в «Ливерпуль».
24-летний хавбек сборной Англии подпишет контракт с новым клубом до лета 2022 года.
Окслейд-Чемберлен будет зарабатывать в «Ливерпуле» 120 тысяч фунтов в неделю.
Ранее футболист отказался от продления рассчитанного на год контракта с «Арсеналом». Лондонцы предлагали ему 180 тысяч в неделю.
«Ливерпуль» и «Арсенал» уже договорились о трансфере Окслейда-Чемберлена примерно за 40 миллионов фунтов.
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