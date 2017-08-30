Малкин запустил собственный бренд одежды

Нападающий «Питтсбурга» рассказал о запуске своей линии одежды.

«Я разработал собственный бренд одежды. В сотрудничестве с брендами Satorisan и Dstrezzed.

Под моим брендом будут выходить в первую очередь спортивные товары, обувь и много всего интересного.

Хоккей остается на первом месте, но это направление мне тоже интересно, и я планирую в нем продолжать работать.

Одевать олимпийскую сборную России – это что-то глобальное, но если будем двигаться так, как задумано – почему нет?» – сказал Малкин.

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