Малкин запустил собственный бренд одежды
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о запуске своей линии одежды.
«Я разработал собственный бренд одежды. В сотрудничестве с брендами Satorisan и Dstrezzed.
Под моим брендом будут выходить в первую очередь спортивные товары, обувь и много всего интересного.
Хоккей остается на первом месте, но это направление мне тоже интересно, и я планирую в нем продолжать работать.
Одевать олимпийскую сборную России – это что-то глобальное, но если будем двигаться так, как задумано – почему нет?» – сказал Малкин.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.