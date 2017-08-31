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    «Гремио» объявил о переходе Роши в «Спартак»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Педро Роша

    Форвард «Гремио» Педро Роша продолжит карьеру в «Спартаке».

    «Переговоры о трансфере Роши в «Спартак» завершены. Мы благодарны игроку за преданность и желаем ему успехов в карьере», – говорится в официальном сообщении клуба из Порту-Алегре.

    22-летний бразилец успешно прошел медосмотр, прибудет в Москву в понедельник и подпишет с красно-белыми 5-летний контракт.

    Сумма трансфера – 12 миллионов евро.

    В 15 матчах текущего чемпионата Бразилии Роша забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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