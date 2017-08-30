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    Хеведес перешел из «Шальке» в «Ювентус»

    Теги Шальке-04 Ювентус бундеслига Германия серия А Италия трансферы фото Бенедикт Хеведес

    «Ювентус» объявил о переходе защитника «Шальке» Бенедикта Хеведеса.

    Туринский клуб арендовал 29-летнего немца на сезон-2017/18 за 3,5 миллиона евро.

    Если Хеведес проведет 25 и более матчей за «Ювентус», итальянцы заплатят еще 13 миллионов евро в течение двух лет.

    Кроме того, сумма трансфера может вырасти еще на 3 миллиона, если до лета 2020 года будут соблюдены определенные условия.

    Хеведес – воспитанник «Шальке». За первую команду он выступал с 2007 года. Этим летом игрока лишили капитанской повязки.

    Фото: официальный сайт «Ювентуса»

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