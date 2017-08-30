«Зенит» согласовал трансфер защитника «Заглембе» Яха

Защитник польского «Заглембе» Ярослав Ях может перейти в .

Российский клуб договорился о трансфере 23-летнего футболиста, выступающего на позициях левого и центрального защитника.

Однако польская сторона до вечера будет ждать окончания переговоров с . У римлян есть приоритетное право на покупку Яха.

Ях сыграл в чемпионате за «Заглембе» 58 матчей, забил 4 гола и получил 8 желтых карточек. Подробную статистику игрока смотрите здесь.