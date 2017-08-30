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    «Зенит» согласовал трансфер защитника «Заглембе» Яха

    Теги Зенит Лацио премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Польша Заглембе возможные трансферы Ярослав Ях

    Защитник польского «Заглембе» Ярослав Ях может перейти в «Зенит».

    Российский клуб договорился о трансфере 23-летнего футболиста, выступающего на позициях левого и центрального защитника.

    Однако польская сторона до вечера будет ждать окончания переговоров с «Лацио». У римлян есть приоритетное право на покупку Яха.

    Ях сыграл в чемпионате за «Заглембе» 58 матчей, забил 4 гола и получил 8 желтых карточек. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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