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    Чемпионка Сочи-2014 Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы

    Теги Евгений Плющенко сборная России травмы Аделина Сотникова женское катание

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.

    «Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось.

    Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно», – рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.

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