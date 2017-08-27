Чемпионка Сочи-2014 Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.

«Аделина Сотникова в этом сезоне не выступит на соревнованиях из-за травмы. Мы все надеялись, что залечим эту травму, но, к сожалению, не получилось.

Травма по-прежнему беспокоит, полноценных тренировок не получается, и выходить на соревнования в такой ситуации неправильно», – рассказал тренер спортсменки Евгений Плющенко.