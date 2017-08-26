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    Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Борнмут» и другие матчи

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    Во 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях одолел «Борнмут» (2:1), «МЮ» примет «Лестер», «Челси» сыграет с «Эвертоном», «Тоттенхэм» – с «Бернли», а в центральном матче тура сойдутся «Ливерпуль» и «Арсенал».

    Чемпионат Англии

    3-й тур

    Борнмут – Манчестер Сити 1:2 (1:1, 0:1)
    Дата проведения
    26 августа, 14.30, «Дин Корт»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Дэниэлс, 1:1 – 21 Габриэл Жезус, 1:2 – 90 Стерлинг.
    БорнмутБегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Мингз, Артер, Серман, Кинг, Гослинг, Смит, Дефо (Афобе, 73; Муссе, 90).
    Манчестер СитиЭдерсон, Компани, Менди, Данило, Отаменди, Фернандиньо, Бернарду Силва (Агуэро, 66), Стерлинг, де Брюйне, Сильва (Стоунз, 90), Габриэл Жезус (Сане, 82).
    Предупреждения:
    Аке (23), Компани (56), Сильва (56), Отаменди (67), Кук (74), Менди (79), Мингз (85), Стерлинг (90), Смит (90), Артер (90).
    Удаление:
    Стерлинг (90).
    Хаддерсфилд – Саутгемптон 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    ХаддерсфилдЛессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Инс, Биллинг, ван Ла Парра, Муй, Качунга, Мунье.
    СаутгемптонФорстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Ромеу, Лемина, Тадич, Дэвис, Редмонд, Габбьядини.
    Кристал Пэлас – Суонси 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Кристал ПэласХеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Дэнн, Макартур, Фосу-Менса, Таунсенд, Миливоевич, Панчон, Бентеке.
    СуонсиФабианьски, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон, Фернандес, Фер, Кэрролл, Клукас, Нотон, Абрахам, Айю.
    Предупреждение:
    Бентеке (10).
    Ньюкасл – Вест Хэм 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика
    НьюкаслЭллиот, Ласселс, Мбемба, Манкильо, Кларк, Атсу, Хэйден, Мерино, Ритчи, Перес, Хоселу.
    Вест ХэмХарт, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Райс, Нобл, Фернандеш, Антонио, Айю, Эрнандес.
    Предупреждение:
    Эрнандес (17).
    Уотфорд – Брайтон 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    26 августа, 17.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    УотфордГомес, Кабаселе, Предль, Бритос, Фемения, Чалоба, Клеверли, Амрабат, Дукуре, Ришарлисон, Грэй.
    БрайтонРайан, Даффи, Зуттнер, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Марч, Кнокерт, Хемед.
    Предупреждение:
    Сальтор (17).
    Удаление:
    Бритос (24).
    Манчестер Юнайтед – Лестер
    Дата проведения
    26 августа, 19.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Вест Бромвич – Сток Сити
    Дата проведения
    27 августа, 15.30, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Челси – Эвертон
    Дата проведения
    27 августа, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча онлайн статистика
    Тоттенхэм – Бернли
    Дата проведения
    27 августа, 18.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Ливерпуль – Арсенал
    Дата проведения
    27 августа, 18.00, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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