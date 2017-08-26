Чемпионат Англии. «Ман Сити» обыграл «Борнмут» и другие матчи
Во 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в гостях одолел «Борнмут» (2:1), «МЮ» примет «Лестер», «Челси» сыграет с «Эвертоном», «Тоттенхэм» – с «Бернли», а в центральном матче тура сойдутся «Ливерпуль» и «Арсенал».
Чемпионат Англии
3-й тур
- Дата проведения
- 26 августа, 14.30, «Дин Корт»
- Голы:
- 1:0 – 13 Дэниэлс, 1:1 – 21 Габриэл Жезус, 1:2 – 90 Стерлинг.
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Борнмут –
Бегович, Аке, Кук, Дэниэлс, Мингз, Артер, Серман, Кинг, Гослинг, Смит, Дефо (Афобе, 73; Муссе, 90).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Компани, Менди, Данило, Отаменди, Фернандиньо, Бернарду Силва (Агуэро, 66), Стерлинг, де Брюйне, Сильва (Стоунз, 90), Габриэл Жезус (Сане, 82).
- Предупреждения:
- Аке (23), Компани (56), Сильва (56), Отаменди (67), Кук (74), Менди (79), Мингз (85), Стерлинг (90), Смит (90), Артер (90).
- Удаление:
- Стерлинг (90).
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Йоргенсен, Леве, Смит, Шиндлер, Инс, Биллинг, ван Ла Парра, Муй, Качунга, Мунье.
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Селхерст Парк»
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Кристал Пэлас –
Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Дэнн, Макартур, Фосу-Менса, Таунсенд, Миливоевич, Панчон, Бентеке.
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Суонси –
Фабианьски, ван дер Хорн, Моусон, Ольссон, Фернандес, Фер, Кэрролл, Клукас, Нотон, Абрахам, Айю.
- Предупреждение:
- Бентеке (10).
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Вест Хэм –
Харт, Коллинз, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Райс, Нобл, Фернандеш, Антонио, Айю, Эрнандес.
- Предупреждение:
- Эрнандес (17).
- Дата проведения
- 26 августа, 17.00, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Гомес, Кабаселе, Предль, Бритос, Фемения, Чалоба, Клеверли, Амрабат, Дукуре, Ришарлисон, Грэй.
- Предупреждение:
- Сальтор (17).
- Удаление:
- Бритос (24).
- Дата проведения
- 26 августа, 19.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 27 августа, 15.30, «Хоторнс»
- Дата проведения
- 27 августа, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.00, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 27 августа, 18.00, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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