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    Роберто Манчини: «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить»

    Теги Зенит Ростов Роберто Манчини премьер-лига Россия

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0).

    – Почему Дзюба не попал даже в заявку?

    – Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.

    – Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?

    – Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», он был хорош, а в этот раз был не очень свежим. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут. 

    – Почему не удалось победить?

    – Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол. 

    – Вы довольны игрой Кристиана Нобоа

    – Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти. 

    – Не кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?

    – Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.

    – Как оцените первую часть сезона?

    – Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить, – передает слова Манчини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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