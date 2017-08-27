Роберто Манчини: «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить»
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0).
– Почему Дзюба не попал даже в заявку?
– Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.
– Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?
– Мы сыграли фантастический матч с «Утрехтом», он был хорош, а в этот раз был не очень свежим. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.
– Почему не удалось победить?
– Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а «Ростов» – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.
– Вы довольны игрой Кристиана Нобоа?
– Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.
– Не кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?
– Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий РФПЛ, но он может выйти на новый уровень.
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– Как оцените первую часть сезона?
– Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить, – передает слова Манчини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
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