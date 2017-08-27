Роберто Манчини: «Мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна сможем это исправить»

Главный тренер Роберто Манчини поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (0:0).

– Почему Дзюба не попал даже в заявку?

– Дзюба приболел, не очень хорошо себя чувствует.

– Не стоило ли выпустить Шатова в стартовом составе?

– Мы сыграли фантастический матч с , он был хорош, а в этот раз был не очень свежим. Поэтому я решил не выпускать его с первых минут.

– Почему не удалось победить?

– Мы не смогли выиграть, потому что не забили. Почему не забили? Мы были уставшие после матча с «Утрехтом», а – команда очень оборонительного плана, которая играла в 10 человек в защите. Сложно играть против таких команд. Нам не хватило моментов, чтобы забить победный гол.

– Вы довольны игрой ?

– Он хорошо себя проявил. Но ему есть, куда расти.

– Не кажется ли вам, что Кокорин похож на вас молодого?

– Саша Кокорин – очень хороший игрок, он забивает очень много в этом сезоне. Мне кажется, он лучший нападающий , но он может выйти на новый уровень.

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– Как оцените первую часть сезона?

– Я очень рад, как мы выступили: одержали много побед. Повторюсь, мы не до конца укомплектованы. Надеюсь, до конца трансферного окна мы сможем это исправить, – передает слова Манчини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.