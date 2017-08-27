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    Виктор Гончаренко: «Все судейские ошибки против ЦСКА. У других команд такого нет, а о нас вытирают ноги»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался по поводу поражения от «Ахмата» (0:1).

    «Первое, что хочу сказать: не хотелось проигрывать третью игру дома.

    Сейчас все судейские ошибки против нас. То, что творил судья, мне тяжело понять. Засчитанный гол с явным нарушением, мы делали все, чтобы выиграть. Против нас играют в девять защищающихся, а судья способствует еще сопернику.

    У других команд я подобных ошибок не видел, а о нас вытирают ноги. Когда глубоко соперник обороняется, а ему еще и помогает судья, сложно побеждать в таком плотном графике, как у нас.

    Нам не хватает креатива, да. Но когда игра разбивается на отрезки, сложно создавать моменты», – сказал Гончаренко.

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