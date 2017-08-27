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    ISU планирует снизить базовую стоимость четверных прыжков

    Теги ISU мужское катание

    С сезона-2018/2019 Международный союз конькобежцев (ISU) планирует снизить базовую стоимость четверных прыжков, увеличив при этом степень исполнения (GOE) для четверных до максимума — с 3 до 5.

    ISU встревожен грязным качеством четверных прыжков, увеличением количества четверных в ущерб компонентам, и считает, что побеждать должны сбалансированные фигуристы, обладающие высоким качеством прыжков, элементов и компонентов.

    Это делается с целью того, чтобы стимулировать развитие прыжков высокого качества.

    Заседание по этому вопросу планируется провести на Конгрессе ISU в следующем году.

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